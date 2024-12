New World: Aeternum: Saison der Eroberer angekündigt

New World: Aeternum Saison 7 mit dem Namen „Saison der Eroberer“ beginnt am 21. Januar 2025.

Amazon Games kündigt Saison 7, Saison der Eroberer, in New World: Aeternum an. Darin können Abenteurer brandneue saisonale Welten betreten, sich in neue PvP-Herausforderungen stürzen, an beliebten Saison-Events teilnehmen, exklusive Belohnungen erhalten und vieles mehr, wenn sie am 21. Januar online geht.

New World: Aeternum-Spieler auf PC und Konsolen können sich mit der Veröffentlichung von Saison der Eroberer auf mehrere aufregende Neuerungen freuen, darunter:

– Saisonale Welten sind neue Startwelten mit einzigartigen Spielregeln, Gegenständen und Fähigkeiten, die das Spielerlebnis in New World: Aeternum spannend, neu und lohnend machen. In jeder Saison wird es nun neue Saisonwelten geben, jede mit einem anderen Thema. Den Anfang macht die PvP-fokussierte Welt für Saison 7. Eine Reihe von Änderungen an den Spielregeln und Fähigkeiten wurden implementiert, um den Einstieg ins PvP zu erleichtern, darunter Spielerflaggen für PvP ab Stufe 15 und die Einführung von mächtigen Ausrüstungsgegenständen und Perks, die beim Tod fallen gelassen werden. Am Ende von Saison 7 wird die saisonale Welt geschlossen und alle Charaktere können in eine permanente Welt der Wahl wechseln. Saisonales Event „Crassus‘ Vermächtnis“ – Spieler können es mit dem berüchtigten römischen General Crassus und seinen monströsen Zyklopenschergen aufnehmen, wenn das „Crassus‘ Vermächtnis“-Event in Aeternum stattfindet. Stellt euch einzigartigen Herausforderungen, während ihr die Geheimnisse hinter dieser gewaltigen Invasion aufdeckt, und erhaltet erstklassige Beute, um euer Arsenal zu verstärken.

Weitere Informationen über die kommende New World: Aeternum Saison der Eroberer gibt es im Blogbeitrag hier.