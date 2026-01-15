New World: Aeternum: Server gehen 2027 endgültig offline

Ein bedeutender Abschnitt für New World: Aeternum nähert sich seinem Ende, denn das Online-Abenteuer wird am 31. Januar 2027 auf allen Plattformen endgültig offline genommen.

Die Entwickler hatten bereits vor einigen Monaten angekündigt, dass nach dem Saison-Update Nachtoase keine neuen Inhalte mehr erscheinen würden. Nun folgt die vollständige Klarheit über den weiteren Verlauf und den Zeitpunkt der Abschaltung.

Ab dem 15. Januar 2026 ist der Titel nicht mehr im Handel erhältlich. Spieler, die das Spiel bereits besitzen, behalten weiterhin Zugriff und können Aeternum bis zur Serverabschaltung im Jahr 2027 erleben. Die laufende Nachtoase Saison wird bis zum letzten Betriebstag verlängert, sodass die Community ein weiteres Jahr in der vertrauten Welt verbringen kann.

Das Team bedankt sich ausdrücklich für die langjährige Unterstützung und die Leidenschaft der Spieler. Die gemeinsame Arbeit an der Welt von Aeternum wird als besondere Erfahrung beschrieben, die über viele Jahre hinweg gewachsen ist. Auch wenn der Abschied schwerfällt, soll das letzte Jahr genutzt werden, um das Projekt würdig zu beenden und der Community einen passenden Abschluss zu bieten.

Während der verbleibenden Zeit bleibt das Spiel weiterhin spielbar, jedoch ohne neue Inhalte oder zusätzliche Serverzusammenführungen. Fehlerbehebungen und Leistungsoptimierungen werden weiterhin beobachtet, um einen stabilen Betrieb bis zur Abschaltung sicherzustellen. Weltbosse und Bonuswochen laufen ebenfalls weiter, bis die Server endgültig heruntergefahren werden.

Spieler können das Spiel weiterhin installieren, sofern sie es zuvor erworben haben. Der Kauf von Spielwährung endet am 20. Juli 2026, Rückerstattungen für bereits erworbene Glücksmarken sind nicht vorgesehen. Wer das Spiel kürzlich gekauft hat, wird an den jeweiligen Plattform Support verwiesen.

Mit der Bekanntgabe des Abschaltdatums beginnt für New World: Aeternum die letzte Phase eines Projekts, das seit 2024 von einer engagierten Community getragen wurde und nun seinem finalen Kapitel entgegengeht.