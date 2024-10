New World: Aeternum: Über 240 Minuten Gameplay aus dem Online-Action-RPG

In sechs neuen Videos könnt ihr euch über 240 Minuten Gameplay aus New World Aerternum auf der Xbox Series X anschauen.

Am 15. Oktober ist mit New World: Aeternum ein Online-Action-RPG für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erschienen.

Zu Beginn eures Abenteuers strandet ihr nach einem Schiffbruch auf der Insel und macht euch auf den Weg, diese zu erkunden und stoßt dabei auf eine unheimliche Kraft. Während eurer Reise erlebt ihr eine spannende Geschichte und trefft auf unterschiedliche Einwohner.

Um in dieser wunderschönen, aber dennoch sehr gefährlichen Welt zu überleben, stehen euch unterschiedliche Nah- und Fernkampfwaffen zur Verfügung, die unterschiedliche Fähigkeiten haben.

New World: Aeternum lässt sich sowohl alleine als auch in einer Gruppe spielen, und das Ganze dank Crossplay auch mit Freunden, die auf einer anderen Plattform unterwegs sind.

Euch erwarteten neben der spannenden Story ebenso ein PvP-Modus, ein Expeditions-Modus, Seelenprüfungen sowie ein herausfordernder Raid.

Wir von XboxDynasty haben uns direkt zum Release nach Aeternum begeben und dieses für euch in actionreichen Videos festgehalten. Weitere Gameplay-Videos werden der Playlist in Kürze hinzugefügt.

Die XboxDynasty Gilde findet ihr auf dem Server Sagitta.

