New World: Aeternum: Updates zur Veröffentlichung geplant

Die Entwickler von New World: Aeternum verraten euch, welche Updates es zum Start geben wird.

Die Entwickler erläutern die Updates zu New World: Aeternum, die zum Start verfügbar sein werden und vergangene Inhalts-Updates, neue Zonen, Waffen und epische Endspiel-Herausforderungen, einschließlich des allerersten 10-Spieler-Schlachtzugs und The Hive of Gorgons.

Das Video zeigt, was am 15. Oktober alles auf die Spieler wartet:

Neue Expeditionen, Waffen, Bedrohungen, Gebiete und Spielmodi, sowie eine überabeitete Hauptstory und jede Menge QoL-Verbesserungen, basierend auf tiefgehendem Spieler-Feedback.

Die neue PvP-Zone Der Verfluchte Nebel, in der Abenteurer verfluchte Dublonen sammeln, die sie heil aus der Zone schaffen müssen, bevor andere Spieler ihnen einen Strich durch die Rechnung machen.

Der Zehn-Spieler-Raubzug Hort der Gorgonen, in dem sie verhindern müssen, dass die Gorgonen eine Armee aus Herkynen zusammenstellen. Im Hort warten herausfordernde Rätsel und epische Bosskämpfe.

Alle Details gibt es außerdem im dazugehörigen Blogpost. Das Video gibt es hier:

New World: Aeternum erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC am 15. Oktober 2024.