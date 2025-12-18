Next Hunting Adventure: Neue Jagd-Simulation in Entwicklung

Die Macher von Way of the Hunter arbeiten an einem neuen Jagd-Abenteuer mit offener Spielwelt.

Entwickler Nine Rocks Games brachte gestern mit Elkcrest Island eine letzte, kostenlose Karte für die Jagd-Simulation Way of the Hunter heraus.

Gleichzeitig kündigte man unter dem Arbeitstitel „Next Hunting Adventure“ ein neues Spiel an, das ebenfalls von THQ Nordic vertrieben wird und nun die volle Aufmerksamkeit des Studios erhält.

Zum noch namenlosen Spiel zeigt man auch einen ersten Teaser und gab an, dass es in der kanadischen Wildnis angesiedelt ist.

Es gibt auch schon eine Steam-Seite mit ersten Einzelheiten und Bildern zum Jagdspiel.

Demzufolge wird das Open-World-Jagdspiel der neuesten Generation euch in die unberührte Natur Nordamerikas entführen und eine realistische Jagd-Simulation mit Groß- und Kleinwild wie Elchen, Bären, Bisons oder Kaninchen bieten.

Dank technischer Weiterentwicklungen, Spielerfeedback und Partnerschaften mit über zehn echten Markenherstellern für Waffen und Ausrüstung entsteht eine besonders immersive Erfahrung, die langfristig durch Updates und Erweiterungen unterstützt wird.

Als neuer Jäger erkundet ihr zwei detailreiche Landschaften, stellt euch vielfältigen Herausforderungen und begegnet unvergesslichen Charakteren – etwa in New Laurentia, ihr gemeinsam mit einem Hundeführer und einem ehemaligen Wildhüter das rätselhafte Verhalten der Elchpopulation untersucht.