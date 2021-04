NHL 21: Keine Veränderungen durch Turner Sports-Deal

Autor:, in / NHL 21

Die NHL-Spiele von Electronic Arts sind dafür bekannt das Erlebnis für die Fans wie im Fernsehen nachzubilden. Neue TV-Rechte haben in der Vergangenheit deshalb schon öfter dafür gesorgt, dass der Entwickler das Spiel verändert hat.

Für die kommende NHL-Saison wurden neue Verträge für die Ausstrahlungsrechte geschlossen. Nach ESPN wird auch der jetzt bekannt gewordene Deal mit Turner Sports in der nächsten Saison umgesetzt.

Zuvor war NBC Sports der größte Partner der NHL, was sich auch in der Spielreihe von EA gezeigt hat. Doch schon seit NHL 20 hält man nicht mehr an den Kommentatoren Eddie Olycyk und Mike Emrick fest. Das aktuelle Kommentatoren-Team besteht aus James Cybulski und Ray Ferraro.

Eine Sprecherin von EA Sports erklärte jedoch, dass der neu zustande gekommene Deal mit Turner Sports keine Auswirkungen auf NHL 21 sowie alle zuvor erschienenen NHL-Spiele haben wird. Welchen Einfluss die neue Verteilung der Ausstrahlungsrechte auf das noch unangekündigten NHL 22 haben wird, wurde nicht gesagt.

„Wir freuen uns für unsere Partner in der NHL über den neuen Deal mit Turner Sports, aber die heutige Nachricht hat keine Auswirkungen auf EA Sports NHL 21 oder frühere Spiele der Franchise. Wir freuen uns darauf Details zur nächsten Iteration der EA Sports NHL-Franchise zu einem späteren Zeitpunkt bekannt zu geben.“

NHL 21 ist für Xbox One und PlayStation 4 verfügbar. Im Microsoft Store bezahlt ihr für das Spiel derzeit 69,99 € oder spielt es einfach mit einem Xbox Game Pass Ultimate- oder EA Play-Abonnement.