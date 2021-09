NHL 22: Superstar X-Factors vorgestellt

Autor:, in / NHL 22

Electronic Arts und EA SPORTS stellen die Superstar X-Factors in NHL 22 vor.

Electronic Arts bietet Eishockeyfans in aller Welt mit EA SPORTS NHL 22 eine echte Superstar-Behandlung und ein neues Hockeyerlebnis, das am 15. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One erscheint.

Dank der Power der Frostbite Engine, haben alle realen Spieler und Arenen einen unerreichten Detailgrad, während die neuen Superstar-X-Factors den größten Stars der Liga neue, klassenbasierte Spielzüge ermöglichen.

Einige davon könnt ihr euch jetzt im Video anschauen: