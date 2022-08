NHL 23: Die Jagd nach dem Stanley Cup beginnt im Oktober

Electronic Arts freut sich zu verkünden, dass EA SPORTS NHL 23 am 14. Oktober 2022 weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One erscheint.

NHL 23 ist gemeinsam stärker und hebt das soziale Spiel auf ein neues Niveau, wenn im November plattformübergreifendes Matchmaking sein Debüt feiert und in World of CHEL und Hockey Ultimate Team (HUT) das Matchmaking von Spieler auf derselben Plattformgeneration ermöglicht.

Dank der Leistungsfähigkeit der Frostbite-Engine bietet NHL 23 Fans eine neue Authentizität und Gameplay-Verbesserungen mit mehr als 500 neuen Animationen, lebendigen Arenen, umfassenden Anpassungsmöglichkeiten für den Franchise-Modus und durch die Implementierung von Frauen-Nationalteams der IIHF eine neue Möglichkeit, HUT zu spielen.

EA SPORTS stellt außerdem zwei Cover-Athleten für NHL 23 vor, wobei beide für eine aufregende neue Eishockeygeneration stehen – das Ausnahmetalent Trevor Zegras von den Anaheim Ducks und die kanadische Nationalspielerin Sarah Nurse als erste Frau auf einem Cover von EA SPORTS NHL.

„Es ist eine enorme Ehre, die erste Frau auf dem Cover der EA SPORTS NHL-Reihe zu sein“, sagt Sarah Nurse von Team Canada. „Eishockey ist wirklich ein Sport für alle, und ich freue mich, dass NHL 23 die Vielseitigkeit und Inklusivität dieses Sports würdigt. Ich hoffe, dass die verstärkte Präsenz von Frauen in einem so bekannten Spiel jungen Mädchen in aller Welt zeigen wird, dass es für sie im Eishockey immer einen Platz gibt.“

„Nachdem ich EA SPORTS NHL seit meiner Kindheit spiele, ist es für mich ein Traum, in diesem Jahr mit Sarah auf dem Cover zu sein“, sagt Trevor Zegras von den Anaheim Ducks. „Ich kann es kaum erwarten, die diesjährige Version mit meinen Freunden und Mitspielern zu zocken und freue mich, dass die Fans meinen Flip-Pass aus Michigan spielen können, den das Team von EA SPORTS tatsächlich in das Spiel eingebaut hat.“

Erstmals können Spieler aus Frauen-Nationalteams der IIHF in einer Hockey Ultimate Team (HUT)-Aufstellung an der Seite ihrer männlichen Kollegen spielen und damit aus den besten Spieler das Team ihrer Träume erstellen. Nach ihrer Einführung im letzten Jahr spielen Nationalteams auch weiterhin eine wichtige Rolle in NHL 23, da Nationalspieler in HUT-Events Basis- und Meister-Objekte erhalten.

Obendrein können Spieler jetzt in HUT Rivals an neuen rotierenden Spielthemen teilnehmen. NHL 23 führt zudem drei neue Stufen von HUT Rivals-Belohnungen basierend auf Siegen oder Siegesserien ein.

„Nachdem in der NHL-Reihe Teamplay mit Freund immer im Vordergrund stand, bringt die diesjährige Ausgabe Spieler auf völlig neue Art und Weise zusammen“, sagt Mike Inglehart, Creative Director bei EA Vancouver. „Von der Einführung weiblicher Spielerinnen bis zur zukünftigen Implementierung von plattformübergreifendem Matchmaking spiegelt NHL 23 die wachsende Fanbase des Eishockeys wider und betont, dass man diesen Sport am besten gemeinsam spielen sollte.“

Auch in diesem Jahr nutzt EA SPORTS NHL die Frostbite-Engine, um die visuelle Immersion des Spiels auf ein neues Niveau zu heben. Von elektrisierendem neuem Direktschuss-, Hattrick- und Shootout-Jubel bis hin zu lärmenden Arenen mit einer überarbeiteten Publikumsbeteiligung und situationsabhängigen Reaktionen bietet NHL 23 eine authentische Ingame-Atmosphäre. Neue Puckanimationen machen das Spiel mit mehr als 500 animierten Stolperaktionen, Spielzügen mit freiem Puck und einer erweiterten Torhüter-KI noch aufregender.

Mit der Einführung von plattformübergreifendem Matchmaking festigt NHL 23 seine Position als führendes soziales Erlebnis im November 2022 weiter: Plattformübergreifendes Matchmaking auf Konsolen derselben Generation in World of CHEL und HUT verkürzt die Wartezeiten und Spieler dank der größeren Spielerpools mehr Möglichkeiten denn je bieten.

Der Franchise-Modus kehrt in NHL 23 mit zusätzlichen Liga-Einstellungen zurück und hebt die Vielseitigkeit des Spiels durch die Anpassung der Anzahl der Teams, der zu absolvierenden Spiele, der Conferences, der Playoff-Runden sowie die Festlegung von Gehaltsgrenzen und mehr auf eine neue Stufe.

EA SPORTS NHL ermöglicht auch weiterhin die Migration von HUT-Inhalten, um ein flüssiges Erlebnis für Spieler auf allen Plattformen zu gewährleisten. Mit einem Update im November können Spieler, die NHL 23 zunächst auf PlayStation 4 oder Xbox One gespielt haben, ihren HUT-Teamwert und ihre Fortschritte auf die nächste Generation ihrer jeweiligen Konsole, also PlayStation 5 oder Xbox Series X|S, übertragen.

Fans, die NHL 23 heute vorbestellen, erhalten verschiedene Spielinhalte als Bonus: Die EA SPORTS NHL 23 X-Factor Edition enthält die PlayStation 4- und PlayStation 5- bzw. Xbox One- und Xbox Series X|S-Version des Spiels, drei Tage Early Access, 4.600 NHL-Punkte, ein HUT X-Factor-Spieler-Choice-Pack, ein HUT X-Factor-PowerUp-Starter-Pack, ein X-Factor-Frauen-HUT-Choice-Pack, fünf World of Chel X-Factor-Zonenfähigkeit-Freischaltungen, zwei Be A Pro X-Factor-Slot-Freischaltungen, einen EP-Boost, Bonus-Merkmalpunkte und ein signiertes World of CHEL-Trikot (digital) von Sarah Nurse.

Mitglieder von EA Play erhalten noch mehr NHL 23 mit drei Tagen Early Access und Mitgliedern vorbehaltenen Belohnungen während der gesamten Saison. NHL 23 erscheint am 14. Oktober 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One.