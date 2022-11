NHL 23: Plattformübergreifende Bodychecks ab sofort möglich

Autor:, in / NHL 23

EA SPORTS führt plattformübergreifendes Matchmaking in NHL 23 ein. Xbox- und PlayStation-Spieler können somit reichlich Bodychecks verteilen.

Electronic Arts gibt bekannt, dass plattformübergreifendes Matchmaking in NHL 23 live ist und ein wunderbares Gameplay-Erlebnis bietet. Das von den Fans lang erwartete Feature gibt die Möglichkeit, gegen ein anderes Team der Konsolengeneration anzutreten und verkürzt die Wartezeiten durch die Vergrößerung der Spielerpools in Hockey Ultimate Team und World of Chel.

Plattformübergreifendes Matchmaking ist ab heute für einige Spielmodi verfügbar und wird in den kommenden Tagen auch für die übrigen HUT- und WOC-Modi aktiviert. Ab den genannten Daten können Spielende auf PS4 und Xbox One gegeneinander antreten. Gleiches gilt auch für Spielende auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Weitere Informationen über die Veröffentlichung dieses Patchs und wie plattformübergreifendes Matchmaking ein gemeinsam stärkeres Gameplay-Erlebnis schafft, sind im neuesten Blog oder in den FAQ zu finden.