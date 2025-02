EA SPORTS NHL 25: 4-Nations-Face-Off und Free Play Weekend verfügbar

Autor:, in / EA SPORTS NHL 25

Das internationale 4-Nations-Face-Off-Turnier der NHL hat offiziell begonnen. Mit dabei sind Top-Talente aus Kanada, den Vereinigten Staaten, Schweden und Finnland. Fans können in EA SPORTS NHL 25 als eines der besten Teams des Turniers in verschiedenen Spielmodi gegeneinander antreten, sich exklusive, zeitlich begrenzte Belohnungen verdienen und Turnier-Updates in Echtzeit verfolgen.

Das Free Play Weekend beginnt ebenfalls heute und läuft bis zum 16. Februar 2025 auf PlayStation und Xbox, damit noch mehr Eishockey-Fans das neue Event im Spiel erleben können.

Spieler können ein Team wählen, das sie vertreten und sich in verschiedenen Herausforderungen in Hockey Ultimate Team (HUT), Play Now, Online Versus, Shootout und einem individuell erstellten Turniermodus messen.

Zusätzlich zu den In-Game-Events können sich Spielende auf exklusive 4-Nations-Face-Off-Teamuniformen, Updates für die Bell Arena (Montreal) und den TD Garden (Boston) sowie vieles mehr freuen.

Weitere Informationen gibt es im Blogbeitrag zu den neuen Inhalten und im offiziellen EA-Forum-Beitrag zu HUT 4 Nations Face-Off Event Week 1.