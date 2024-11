EA SPORTS NHL 25: Frauen-Eishockeyliga und neuer Arcade-Modus

Electronic Arts gibt heute eine mehrjährige Partnerschaft mit der Professional Women’s Hockey League (PWHL) bekannt, die die Spielerinnen und Teams in EA SPORTS NHL 25 aufnehmen wird.

Die Partnerschaft unterstreicht das Engagement von EA SPORTS, den Frauensport in seinen Spielen zu fördern sowie authentisch zu repräsentieren und die nächste Generation von Athletinnen zu unterstützen.

Zusätzlich zur PWHL-Integration wird es neue Möglichkeiten bieten, NHL 25 zu spielen, beginnend mit NHL Arcade, das diesen Freitag startet, und 4-Nations Face-Off-Inhalten, die Anfang nächsten Jahres erscheinen.

Genau rechtzeitig zur Feier des internationalen Turniers in der Mitte der Saison, das von der NHL und der NHLPA ausgerichtet wird und an dem NHL-Stars aus Kanada, Finnland, Schweden und den USA teilnehmen.

„Wir sind begeistert, die PWHL in NHL 25 als Teil eines umfangreichen Feiertags-Updates einzubinden, das Spieler völlig neue Spielmöglichkeiten bietet, angefangen in ein paar Tagen mit der frenetischen Energie von NHL Arcade bis hin zum Start von 4 Nations Face-Off im neuen Jahr“, sagte Bill Dollar, EA SPORTS NHL Executive Producer. „EA SPORTS setzt sich weiterhin für Inklusion und Authentizität in seinen Spielen ein, und in Partnerschaft mit der PWHL werden wir die Spannung des Frauenfußballs für alle Fans verstärken.“

Ab dem 05. Dezember wird die PWHL in NHL 25 mit allen sechs Teams (Boston Fleet, Minnesota Frost, Montréal Victoire, New York Sirens, Ottawa Charge und Toronto Sceptres) in den Modi Play Now, Online Versus, Shootout und Season vertreten sein.

Darüber hinaus werden die PWHL-Uniformen in World of Chel verfügbar sein, wobei Spieler, Logos und Uniformen in Hockey Ultimate Team (HUT) verfügbar sind. Um Fans ein authentisches PWHL-Erlebnis zu bieten, wird das Update den Walter Cup und erweiterte Körpermodelle durch die Integration der SAPIEN-Technologie beinhalten.

„Unsere Partnerschaft mit EA SPORTS öffnet neue Türen, um den Frauenhockeysport auf allen Ebenen aufzuwerten“, sagte Amy Scheer, Senior Vice President of Business Operations, PWHL. „Durch diese Kooperation werden wir Erlebnisse im Spiel und außerhalb des Spiels entwickeln, die die Bindung zwischen unseren Teams, Spielerinnen und Fans stärken und die PWHL näher an die globale Eishockey-Community heranführen.“ „EA SPORTS ist stolz darauf, die PWHL zu unterstützen, die Pionierarbeit für das Wachstum des Fraueneishockeys in Nordamerika geleistet hat“, sagte Andrea Hopelain, GM & SVP, Publishing, EA SPORTS. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um das Fraueneishockey bei neuen und bestehenden Fans auf der ganzen Welt bekannt zu machen und auszubauen, angefangen damit, dass wir Teams und Athletinnen der PWHL in EA SPORTS NHL 25 bringen.“

Die Integration der PWHL in NHL 25 spiegelt das kontinuierliche Engagement von EA SPORTS wider, den Frauensport im Spiel authentisch zu repräsentieren und weiterzuentwickeln, indem die Spannung des Spieltags eingefangen und das Aufkommen der nächsten Generation von Spitzensportlern gezeigt wird.

Nachdem der Frauensport in NHL 22 im Rahmen der Vereinbarung mit der International Ice Hockey Federation erstmals vorgestellt wurde, war Toronto Sceptres-Stürmerin Sarah Nurse im darauffolgenden Jahr als Cover-Athletin zu sehen, um deren Aufnahme in Hockey Ultimate Team (HUT) zu feiern. Die Aufnahme von PWHL-Teams und -Spielerinnen ergänzt die in den letzten Jahren eingeführten Frauenligen und Features in EA SPORTS FC, UFC und PGA TOUR.

Neben der Integration der PWHL in das Spiel bietet NHL 25 eine Vielzahl neuer Inhalte für die Weihnachtssaison, die Spielenden neue Möglichkeiten bieten, die rasante Welt des Eishockeys zu erleben:

Die NHL Arcade-Eventserie beginnt am 15. November in World of Chel und bietet Spielern ein besonderes und spaßiges 3-gegen-3-Erlebnis im Arcade-Stil mit der Rückkehr von Big Heads und Power-Ups, die auf dem Eis gesammelt und gegen Gegner eingesetzt werden können. Zu den Power-Ups gehören Supershot, Freeze, Super Speed, kleine und große Goalies und mehr.

NHL Arcade wird in der NHL Arcade Arena gespielt, einer speziellen Eisfläche ohne Glas, Regeln oder Unterbrechungen, und wird im Laufe des Jahres mehrere Events beinhalten, um ein frisches Erlebnis zu bieten.

Neue Inhalte für NHL 25 werden bis 2025 mit der Integration von 4 Nations Face-Off fortgesetzt, einem von der NHL und der NHLPA veranstalteten Rundenturnier mit vier internationalen Teams voller Superstars.

Darin werden NHL-Spieler aus Kanada, Finnland, Schweden und den USA antreten und in Hockey Ultimate Team (HUT), Play Now, Online Versus, Shootout und einem eigens entwickelten Turniermodus enthalten sein. Die Trikots der Nationen werden auch in World of Chel als Teil des großen Turnier-Updates verfügbar sein.

Spieler, die NHL 25 zwischen dem 15. November und dem 02. Januar spielen, erhalten sechs NHL Arcade Vanity Items in World of Chel und ein 84 Road to 4 Nations Face-Off Player Choice Pack, das sofort einlösbar ist.

Mit dem Road to 4 Nations Face-Off Player Choice Pack können Fans ihre Nation repräsentieren, indem sie einen von vier verfügbaren Gegenständen aus dem Land, das sie spielen, auswählen. Zusätzlich erhalten sie ein PWHL 83 OVR Team Building Choice Pack, das am 05. Dezember eingelöst werden kann, zusammen mit der PWHL Integration, die eine Auswahl von einem von sechs PWHL Spielern enthält.

15. November: Arcade-Serie, kostenlose Inhalte, Einlösen des Road To 4 Nations Face-Off Player Choice Pack in HUT

05. Dezember: PWHL-In-Game-Update und Einlösen des PWHL-Auswahlpakets

Neujahr: 4 Nations Face-Off

EA SPORTS NHL 25 wird von EA Vancouver entwickelt und ist weltweit für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.