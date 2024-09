NHL 25: Hockey-Action im ersten Deep Dive-Trailer

Autor:, in / NHL 25

EA SPORTS präsentiert den ersten Teil der Deep Dive-Serie für NHL 25.

Das Video gibt einen detaillierten Einblick in die Gameplay-Innovationen von NHL 25 und zeigt, wie Hockey anders umgesetzt wird.

Dank des neuen logikgesteuerten ICE-Q-Gameplay-Systems können Fans jeden Zentimeter des Eises kontrollieren. Vom überarbeiteten Skating-System über die fortschrittliche KI der CPU-gesteuerten Spieler bis hin zu authentischen, reaktiven Spielerreaktionen: Jeder Aspekt von ICE-Q sorgt für mehr Realismus in NHL 25.

Next-Gen Vision Control

Next-Gen Vision Control ist eine Überarbeitung von Chel’s Skating-System, die die Art und Weise modernisiert, wie Spieler sich bewegen und präziser auf dem Eis navigieren.

Spieler können an der blauen Linie entlanglaufen und sich dem Puck-Träger nähern, während sie das Tor im Auge behalten, um bessere Schussmöglichkeiten zu kreieren. Alternativ können auch enge Räume ausgenutzt werden, um den Weg freizumachen und einen Schuss zu platzieren.

Wenn Next-Gen Vision Control aktiv ist und Spieler den Puck in der Offensivzone haben, bewegen sie sich so, dass sie jetzt das Tor als Ziel haben. Spielende können sich nun aufdrehen, um ein Tor zu erzielen, einen freien Mitspieler zu finden oder den Puck zu halten, während sie sich in der Zone bewegen.

Ist der Spieler nicht in Ballbesitz, zielt er bei aktiver Next-Gen Vision Control auf den Puck. Dies ermöglicht eine präzisere Passannahme und kann die Gelegenheit für einen Skill-Based One-Timer schaffen. Diese Innovation bietet ein flüssigeres Skating-Erlebnis, das mehr Authentizität verspricht.

Empowered AI

Empowered AI revolutioniert NHL 25 mit einer umfassenden Überarbeitung des KI-Spielersystems. Die CPU-Spieler verfügen jetzt über ein höheres Bewusstsein und eine größere Intelligenz, was zu einer besseren Positionierung auf dem Eis und einer besseren Spielanalyse führt.

Diese Innovation sorgt für ein flüssigeres Gameplay und ermöglicht es den Fans, Spielzüge realitätsgetreu umzusetzen.

Chel’s In-Zone-Strategien, einschließlich Behind the Net, Overload und Crash the Net, wurden überarbeitet, um es den Eishockeyspielern zu ermöglichen, den offenen Raum besser zu nutzen, den Puck leichter zu erhalten und offensiv gefährlich zu werden.

Rush Plays sind jetzt noch realistischer, da die KI-Spieler das Spiel intuitiv lesen können, um den Raum zu finden, anstatt den Pfosten zu treffen.

Reaktive Aktionen

Dank reaktiver Aktionen können Spieler dank neuer Animationen zur Vermeidung von Kollisionen aneinander vorbeigleiten und den Raum suchen, um den Puck zu erhalten.

Auch die Verteidigung ist mit der Einführung von Panic Turns dynamischer geworden. Fans können sich nun blitzschnell umdrehen und ihren Schläger einsetzen, um den Raum zu sperren. Sie strecken auch ihre Beine aus, um einen Schuss oder einen Pass zu blocken und ihre offensiven Teamkollegen senken ihre Schläger in die Passwege, wenn sie das Gefühl haben, dass sie sich in einer guten Position befinden.

Diese Verbesserungen sorgen dafür, dass Spieler sich der Geschehnisse während des Spiels bewusster werden und in Echtzeit reagieren, wodurch ein neues Maß an authentischer Intelligenz entsteht und der Spielfluss von Sekunde zu Sekunde verbessert wird.

Skill-Based One-Timer

Dank der Leistung von ICE-Q und der Fähigkeit des Spiels, mehr Torchancen zu schaffen, sorgen die neuen Skill-Based One-Timers für spannende Eishockey-Momente.

Die One-Timer werden durch eine Anzeige im Spiel ausgelöst, die auf der Offenheit und Position eines Angreifers auf dem Eis basiert. Spieler können dann den Puck weitergeben, um einen gezielten Schuss vorzubereiten, der mit perfektem Timing und Präzision eine größere Chance auf ein Tor bietet.

Mehr Informationen zu Präsentation und Spielmodi werden in den kommenden Wochen bekannt geben.