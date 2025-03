EA SPORTS NHL 25: NHL Frenzy ist ein neues Arcade-Event

Autor:, in / EA SPORTS NHL 25

EA SPORTS NHL 25 kündigt mit NHL Frenzy ein neues Arcade-Event an.

EA SPORTS NHL 25 kündigt an, dass der Arcade-Modus wieder exklusiv in World of Chel eingeführt wird. Das neue NHL Frenzy-Event erweckt die Stadien mit außergewöhnlichen Hindernissen zum Leben.

NHL Frenzy enthält alle Power-Ups aus Arcade sowie Arcade+ und fügt neue Stadion-Events hinzu, bei denen die Teams UFOs mit speziellen Strahlen umgehen und zu ihrem Vorteil nutzen müssen.

Weitere Details zum Event:

Abduction Beam : Ein UFO schießt von oben einen Traktorstrahl auf das Eis und alle Spieler, die in den Strahl geraten, werden rausgezogen.

: Ein UFO schießt von oben einen Traktorstrahl auf das Eis und alle Spieler, die in den Strahl geraten, werden rausgezogen. Laser Attack : Das UFO sendet Laserstrahlen aus, die das Eis brechen und Feuerspuren hinterlassen, die alle Spieler, die das Gebiet durchqueren, für eine gewisse Zeit außer Gefecht setzen.

: Das UFO sendet Laserstrahlen aus, die das Eis brechen und Feuerspuren hinterlassen, die alle Spieler, die das Gebiet durchqueren, für eine gewisse Zeit außer Gefecht setzen. Zu den Bonusbelohnungen gehören 100 Mars-Pucks, 2x Spieler-EP und 2x Battle Pass-EP

NHL Arcade ist ein zeitlich begrenztes 3-gegen-3-WoC-Event, das Big Heads in einer modernisierten Version des temporeichen Arcade-Klassikers zurückbringt. Die Teams kämpfen darum, als erste fünf Tore zu erzielen, ohne Glas, Regeln oder Spielunterbrechungen. Alle Spieler haben den gleichen OVR-Wert und die gleiche Größe/Gewicht, so dass Power-Ups und Hindernisse den wesentlichen Unterschied ausmachen. Fans können sich mit Freunden zusammentun oder als solo bzw. Goalie ihres Teams in das Spiel einsteigen.

Alle Einzelheiten und den EA SPORTS NHL 25 Trailer gibt es im offiziellen NHL Arcade-Blog und hier im Video: