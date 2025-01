EA SPORTS NHL 25: Nominierte für das Team of the Year der NHL und PWHL

EA SPORTS NHL 25 präsentiert die Nominierten für das Team of the Year der NHL und PWHL

EA SPORTS NHL 25 läutet das neue Jahr mit dem Start des Team of the Year (TOTY)-Events ein, bei dem die leistungsstärksten Spieler von 2024 geehrt werden. Ein weiterer Grund zum Feiern ist die Aufnahme von PWHL-Spielerinnen in NHL 25, die zum ersten Mal in der Geschichte des Franchises vertreten sind.

Für die aktuelle Kampagne sind insgesamt 30 Spieler aus der NHL und PWHL nominiert. Zu beachten ist, dass nur sechs Spieler aus jeder Liga das TOTY bilden werden.

Zwischen dem 22. und 24. Januar können die Spielenden Packs für die nominierten Spieler kaufen. Die nominierten Karten, die es in das TOTY schaffen, können gegen eine Gewinnerkarte eingetauscht werden, die mit weiteren Upgrades zu höheren OVRs aufgewertet werden kann, zusammen mit exklusiven TOTY-Card Arts und mehr.

Die NHL- und PWHL-TOTY-Gewinner werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Die vollständige Liste der Nominierten sind im Folgenden aufgeführt. Die offizielle Liste gibt es hier.

NHL Defense:

Evan Bouchard

Cale Makar

Quinn Hughes

Roman Josi

Adam Fox

NHL Goalies:

Igor Shesterkin

Connor Hellebuyck

Sergei Bobrovsky

NHL Forwards:

Connor McDavid

Nathan Mackinnon

Leon Draisaitl

Nikita Kucherov

Artemi Panarin

Kirill Kaprizov

Matthew Tkachuk

PWHL Defense:

Erin Ambrose

Megan Keller

Ella Shelton

Renata Fast

Savannah Harmon

PWHL Goalies:

Kristin Campbell

Aerin Frankel

Ann-Renée Desbiens

PWHL Forwards:

Natalie Spooner

Marie-Philip Poulin

Sarah Nurse

Alex Carpenter

Emma Maltais

Taylor Heise

Brianne Jenner

Welche Stars fehlen? Welche erhalten eure Stimme?