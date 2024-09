EA SPORTS NHL 25: Soundtrack und Grudge-Match-System

EA SPORTS veröffentlicht den Soundtrack für NHL 25. Auf dem Soundtrack sind einige bekannte Künstler und Bands aus der Alternativ-Rock-Szene vertreten wie Green Day, Alkaline Trio und Dead Poet Society.

Mit 42 Tracks von etablierten und aufstrebenden Künstler sorgt der gitarrenlastige Soundtrack dafür, dass Spieler in die richtige Stimmung für die Duelle auf dem Eis kommen.

Neben der Veröffentlichung des NHL 25-Soundtracks gibt EA SPORTS auch einen genaueren Einblick auf das neue Grudge-Match-System:

Grudge Match in Franchise, Saison und Be a Pro

Jedes NHL-Team wird historische Rivalen (mindestens einen) haben, die das Grudge-Match-System im Laufe der Saison beeinflussen. Diese Rivalitäten basieren auf relevanten Teambeziehungen im Eishockey, wobei einige traditionsreiche Franchises aufgrund ihrer umfangreichen Geschichte in der Liga eine größere Auswahl an Rivalitäten haben.

Außerdem ist es möglich, dass neu geschaffene Rivalitäten durch bestimmte Spielausgänge wieder verloren werden können, wodurch das Spielerlebnis in NHL 25 noch dynamischer wird.

Grudge Match in EASHL und HUT Rivals

Fans, die an diesen Online-Modi teilnehmen, werden im Verlauf von NHL 25 verschiedene Rivalitäten aufbauen. Hart umkämpfte Spiele können die Beziehung zwischen den Teams prägen und somit Rivalitäten schaffen. Da Spieler und Clubs immer wiederkehren, gewinnen auch die Grudge Matches an Bedeutung.

Grudge Match Impact Players

In jedem Grudge Match wird es einen Impact Player geben. Impact Player werden durch ihre Leistungen und Statistiken aus vergangenen Duellen bestimmt und erhalten in den Grudge Matches bestimmte Impact X-Factors.

Grudge Match Präsentation

In den Grudge Matches gibt es verschiedene Präsentationselemente, wodurch die Intensität der Spiele widergespiegelt werden. Dazu gehören Jubel oder Buhrufe der Zuschauer, neue Reaktionen der Trainer und spielerspezifische In-Game-Statistiken, welche wichtige Geschichten und Statistiken hervorheben, die mit der Rivalität und den vergangenen Matches der Teams verknüpft sind.

Weitere Informationen zum Grudge Match gibt es im offiziellen Blog.

EA SPORTS NHL 25 wird von EA Vancouver entwickelt und erscheint weltweit am 04. Oktober 2024 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.