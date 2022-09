Ni No Kuni Der Fluch der Weißen Königin Remastered: Rollenspiel ab sofort für Xbox und im Game Pass erhältlich

Autor:, in / Ni No Kuni Der Fluch der Weißen Königin Remastered

Die Videospielreihe Ni No Kuni kommt auf die Xbox, wie Bandai Namco Entertainment heute auf der Tokyo Game Show angekündigt hat.

Den Anfang macht Ni No Kuni Der Fluch der Weißen Königin Remastered. Das Spiel steht im Microsoft Store nicht nur ab sofort zum Kauf bereit. Wer ein Xbox Game Pass Abonnement hat, kann es ohne weitere Kosten direkt herunterladen und losspielen.

Über Ni No Kuni Der Fluch der Weißen Königin Remastered

Reist zurück in die andere Welt in Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin Remastered. Der LEVEL-5-Klassiker erstrahlt dank verbesserter Grafik und Performance in neuem Glanz. Begleitet Oliver auf seinem Abenteuer in einer Welt voller neuer Freunde und Gegenspieler – denn Oliver hofft, seine Mutter nach einem tragischen Unfall wieder in seine Welt zurückzubringen.

Das legendäre Studio Ghibli haucht dieser bezaubernden Geschichte mit seinen Animationen Leben ein, und der Soundtrack stammt von keinem geringeren als Joe Hisaishi. Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin ist ein Wirbelwind aus wunderschönen Animationen, einer fesselnden Geschichte und einem unvergesslichen Soundtrack – ein episches RPG-Abenteuer sondergleichen.

Dazu wurde auch dieser Trailer veröffentlicht: