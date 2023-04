Ni No Kuni II: Revenant Kingdom: Gameplay-Video aus dem Anime-Rollenspiel

Schaut euch in einem neuen Video packende Gameplay-Szenen aus dem Rollenspiel Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs an.

Stürzt euch in das Abenteuer von Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs und schließt euch dem jungen König Evan an, um ein neues Königreich zu gründen und um seine Welt und sein Volk vor dem Bösen zu retten.

In Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs PRINCE’S EDITION erhaltet ihr das Hautspiel Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs, sowie die Erweiterungen: The Lair of the Lost Lord und The Tale of a Timeless Tome, und das Ausrüstungenspaket des Prinzen.

Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs PRINCE’S EDITION könnt ihr im Xbox Game Pass spielen oder im Microsoft Store für 89,99 Euro kaufen.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.