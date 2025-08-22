Nice Day for Fishing: Angelabenteuer erscheint für Xbox

Das Angelabenteuer Nice Day for Fishing wirft eine Rute auch für Xbox aus.

Team17 Digital und FusionPlay haben heute bekannt gegeben, dass ihr Pixel-Angelabenteuer Nice Day for Fishing endlich für Xbox Series X|S erscheint.

Fans der beliebten YouTube-Comedy-Gruppe „Viva La Dirt League“ müssen sich nicht mehr lange gedulden, denn die Veröffentlichung ist für später in diesem Jahr geplant.

Die Nachricht wurde während der Xbox-Übertragung auf der Gamescom, der weltweit größten Gaming-Messe in Köln, bekannt gegeben.

Auf der Gamescom wurde außerdem angekündigt, dass ein umfangreiches kostenloses Inhaltsupdate mit saisonalen Events, neuen furchterregenden und einschüchternden Gegnern sowie zusätzlichen Anpassungsoptionen wie Segeln für euer Boot und neuen Outfits für Baelin, damit er stilvoll die Lage retten kann, in Vorbereitung ist.

Features:

Erkundet die bezaubernden Länder von Azerim: Reist vom Honigholz-Wald an die Küste von Azerim, wo ihr abenteuerliche Quests zu bewältigen habt, Charaktere aus der epischen NPC-Man-Reihe trefft und neue Fische zum Angeln entdeckt.

