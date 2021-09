Nickelodeon All-Star Brawl: Prügler kann vorbestellt werden, Brawl-Gameplay im Video

Kämpft in Nickelodeon All-Star Brawl mit euren Lieblings-Nickelodeon-Charakteren in bombastischen Plattform-Schlachten. Die Helden aus dem Nickelodeon-Universum treten gegen die Stars aus SpongeBob Schwammkopf, Teenage Mutant Ninja Turtles, Willkommen bei den Louds, Danny Phantom, Aaahh!!! Monster, Expedition der Stachelbeeren, Hey Arnold!, Rugrats und vielen weiteren um die ultimative Cartoon-Herrschaft an.

Mit einzigartigen und von der eigenen Persönlichkeit inspirierten Moves und Angriffen hat jeder Charakter einen individuellen Spielstil, der den Fans von Nickelodeon Action ohne Ende ermöglicht. Wählt euren Favoriten und lasst die intensiven Raufereien mit Online- und lokaler Multiplayer-Action beginnen.

Nickelodeon All-Star Brawl im Xbox Store mit 20 Prozent Rabatt vorbestellen

Thaddeus Crews, Character Designer und Programmer bei Entwickler Ludosity, erklärt anhand von SpongeBob und Patrick das Kampf-und Brawl-Gameplay von Nickelodeon All-Star Brawl:

Hier gibt es noch den Nickelodeon All-Star Brawl: April vs. Nigel Gameplay Trailer:

Und zu guter Letzt den Nickelodeon All-Star Brawl: SpongeBob vs. Leonardo vs. April vs. Patrick Gameplay Trailer:

Nickelodeon All-Star Brawl wird am 5. Oktober 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC veröffentlicht.