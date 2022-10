Nickelodeon Kart Racers 3 Slime Speedway: 40 Charaktere auf 36 Strecken mit Splitscreen- und Online-Multiplayer

Autor:, in / Nickelodeon Kart Racers 3 Slime Speedway

Jetzt heißt es Vollgas geben! Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway erscheint auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam für 49,99 Euro. Das rasante, actiongeladene Rennspiel ist der bisher umfangreichste Titel der Serie und glänzt mit 40 ikonischen Charakteren aus Nickelodeons riesiger Liste an Fan-Favoriten, 36 ausgefallenen Strecken mit neuen Wasserfahrzeugen, massiven Anpassungsoptionen und mehr.

Für Fans gibt es außerdem die digitale Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway – Turbo Edition für 59,99 EUR, die das komplette Basisspiel sowie einige exklusive Inhalte enthält, darunter:

Zwei Bonus-Charaktere : Zuko, der Prinz der Feuernation aus Avatar – Der Herr der Elemente und die Eastman & Laird-Vintage Version von Raphael aus Teenage Mutant Ninja Turtles

: Zuko, der Prinz der Feuernation aus Avatar – Der Herr der Elemente und die Eastman & Laird-Vintage Version von Raphael aus Teenage Mutant Ninja Turtles Zwei Bonus-Crew-Mitglieder : Feuerlord Ozai aus Avatar – Der Herr der Elemente und Shredder aus Teenage Mutant Ninja Turtles

: Feuerlord Ozai aus Avatar – Der Herr der Elemente und Shredder aus Teenage Mutant Ninja Turtles Kosmetische Boni für das Renn-Kart: Das Kart kann mit speziellen Teilen im Slime-Stil und Kids‘ Choice Awards-Lackierungen individualisiert werden

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway bietet eine rasante Kombination aus Hochgeschwindigkeits-Spaß und Chaos in mehreren Spielmodi, egal ob Einzelspieler, im lokalen Splitscreen oder im Online-Multiplayer. Nur unter Einsatz aller Tricks schaffen es die Spielenden auf Dutzenden unterschiedlichen Strecken bis zur Ziellinie – die Maps sind von Nickelodeon-Klassikern wie beispielsweise SpongeBob Schwammkopf, Teenage Mutant Ninja Turtles, Avatar – Der Herr der Elemente und vielen mehr inspiriert.

Spiel-Features:

40 legendäre Charaktere : Wähle deinen Avatar aus 40 legendären Charakteren des beliebten Nickelodeon-Serien-Universums.

: Wähle deinen Avatar aus 40 legendären Charakteren des beliebten Nickelodeon-Serien-Universums. Sprachausgabe : Erlebe den Wettbewerb wie nie zuvor, erstmals mit den Originalstimmen der Serien-Charaktere!

: Erlebe den Wettbewerb wie nie zuvor, erstmals mit den Originalstimmen der Serien-Charaktere! 36 intensive Rennstrecken : Entdecke schleimige Alternativwege auf 36 neuen und klassischen Kursen.

: Entdecke schleimige Alternativwege auf 36 neuen und klassischen Kursen. Neue Kart-Herausforderungen : Verwandle dein Kart oder Motorrad in ein Wasserfahrzeug und navigiere durch völlig neues Terrain.

: Verwandle dein Kart oder Motorrad in ein Wasserfahrzeug und navigiere durch völlig neues Terrain. Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten : Kombiniere Raphael mit dem Reptar-Mobil, ändere Lackierungen und Teile und wähle aus über 90 Crew-Mitgliedern mit einzigartigen Fähigkeiten, um dir einen Vorteil zu verschaffen.

: Kombiniere Raphael mit dem Reptar-Mobil, ändere Lackierungen und Teile und wähle aus über 90 Crew-Mitgliedern mit einzigartigen Fähigkeiten, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Gemeinsam spielen : Fordere deine Freunde im lokalen Spiel mit Splitscreen für bis zu vier Spieler sowie im Online-Multiplayer für bis zu 12 Spieler heraus!

: Fordere deine Freunde im lokalen Spiel mit Splitscreen für bis zu vier Spieler sowie im Online-Multiplayer für bis zu 12 Spieler heraus! Arena-Modus: Tritt im chaotischen Arena-Modus direkt gegen andere Rennfahrer an!

