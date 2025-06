Nicktoons & The Dice of Destiny: Action-RPG mit Koop-Modus angekündigt

Epische Kämpfe mit euren Lieblingscharakteren erwarten euch im Fantasy-Action-RPG Nicktoons & The Dice of Destiny.

Alles klar, Kinder? Nickelodeon und GameMill Entertainment haben Nicktoons & the Dice of Destiny enthüllt, ein neues Action-RPG, das diesen Herbst auf Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam erscheinen wird.

Von den kreativen Machern hinter Nickelodeon All-Star Brawl 2 – Nicktoons & the Dice of Destiny nimmt euch mit auf eine epische Fantasy-Reise mit euren Lieblingscharakteren aus dem Nickelodeon-Universum.

Begebt euch auf eine Reise durch von Nickelodeon inspirierte Fantasiewelten auf einer großen Mission in der Art von Brettspiel-RPGs in Nicktoons & the Dice of Destiny! Haut, schlagt, wirkt Zauber und kämpft euch gegen vielfältige Feinde im temporeichen ARPG-Kampf strategisch zum Sieg. Verbessert eure Waffen und meistert neue Fähigkeiten im Solo-Spiel und dem lokalen Koop-Modus für bis zu vier Spieler.

Der Enthüllungstrailer hat einige mächtige Helden aus dem Nickelodeon-Universum gezeigt, die ihr auf eurem Abenteuer wählen könnt – darunter den legendären SpongeBob Schwammkopf! Es wurde außerdem ein neues Extended-Gameplay-Video veröffentlicht, das erstmals tiefe Einblicke in die Action bietet und die Fähigkeiten des freundlichen Burgerbraters zeigt.

Greift aus der Ferne mit einem Bubble Blast an, stellt Gesundheit mit einem Pretty Patty wieder her und verwandelt euch in einen Goofy Goober, um massiven Schaden anzurichten. Hier erfahrt ihr mehr über SpongeBobs Meereskräfte.

Nicktoons & the Dice of Destiny erscheint diesen Herbst auf Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam für 49,99 €.