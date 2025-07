Nicktoons & The Dice of Destiny: Erweiterter Gameplay-Trailer zum Fantasy-Spaß

Nicktoons & The Dice of Destiny veröffentlicht erweiterten Trailer mit neuen Helden und Gameplay.

Nickelodeon und GameMill Entertainment haben einen neuen erweiterten Trailer zu Nicktoons & The Dice of Destiny veröffentlicht, dem epischen Action-RPG, das am 30. September für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam erscheint.

Das heutige Video zeigt weitere Nicktoons-Helden aus dem Spiel und gibt einen neuen Einblick in das Echtzeit-ARPG-Gameplay mit jeder Menge Fantasy-Spaß und den beliebten Nickelodeon-Charakteren.

Begebt euch in Nicktoons & The Dice of Destiny auf eine großartige Quest, die von Tabletop-Rollenspielen inspiriert ist, und durchquert von Nickelodeon inspirierte Fantasieländer.

Schlagt, zerschmettert, wirkt Zaubersprüche und entwickelt Strategien, um euch in rasanten und flüssigen ARPG-Kämpfen gegen eine Vielzahl von Feinden durchzusetzen.

Verbessert eure Waffen und meistert neue Fähigkeiten im Einzelspielermodus und im lokalen Koop-Modus für bis zu vier Spieler.

Wählt aus einer Reihe legendärer Charaktere aus dem Nickelodeon-Universum, darunter SpongeBob Schwammkopf, Sandy Cheeks, Leonardo aus Teenage Mutant Ninja Turtles, Katara aus Avatar: Der Herr der Elemente, Timmy aus The Fairly OddParents und weitere, die noch bekannt gegeben werden.

Nicktoons & The Dice of Destiny erscheint am 30. September für Nintendo Switch, PlayStation5, Xbox Series X|S und Steam. Das Spiel kann bei großen Händlern für 39,99 49,99 € vorbestellt werden.