Nier Automata: The Become as Gods Edition: 10 Millionen Verkäufe mit neuem Jubiläumstrailer gefeiert

NieR:Automata hat einen neuen Meilenstein erreicht: über 10 Millionen ausgelieferte und digital verkaufte Einheiten weltweit, wie wir bereits berichtet haben.
Zur Feier dieses Erfolges veröffentlicht Square Enix ein Jubiläumsvideo, das die Geschichte des Spiels noch einmal Revue passieren lässt.
Der Trailer setzt auf eine chronologische Rückschau, die den Weg des Spiels vom überraschenden Release‑Hit zum globalen Phänomen nachzeichnet. Szenen aus den frühen Marketing‑Phasen, ikonische Momente der Kampagne, Fan‑Events, Cosplay‑Highlights und internationale Re‑Releases werden zu einer emotionalen Collage verbunden, die zeigt, wie stark NieR:Automata über die Jahre gewachsen ist.
Im Mittelpunkt steht die besondere Beziehung zwischen Spiel, Community und Kultstatus. Die Präsentation erinnert daran, wie ungewöhnlich der Erfolg dieses Projekts war: ein experimentelles Action‑RPG, das sich dank seiner Themen, seiner Ästhetik und seiner Erzählweise zu einem der einflussreichsten Titel der letzten Dekade entwickelte.
Der Trailer versteht sich nicht als Werbeclip, sondern als Dankeschön – ein Blick zurück auf die Entwicklung, die Resonanz und die anhaltende Bedeutung des Spiels. Die Botschaft ist klar: NieR:Automata ist längst mehr als ein Überraschungserfolg, es ist ein moderner Klassiker, dessen Wirkung weit über seine Verkaufszahlen hinausreicht.
Dazu soll das Franchise weitergehen!
Werde nicht reinschauen, weil ich das Spiel bald selbst zocken werde, bin echt gespannt ob es dem Hype gerecht wird.
Denk dran, du musst es 4-5 mal durchspielen für die komplette Erfahrung 🫣
Find das Spiel echt gut, nur meiner Meinung nach etwas überhypt. Es ist halt teilweise echt hässlich anzusehen. Alle Polygone und guten Texturen gingen wohl in die Charas.
Da vertraue ich dir, fand die ganzen Aussagen wie „bestes Spiel aller Zeiten“ auch etwas übertrieben
3 mal durchspielen ist nicht soooo schlimm. Da das zweite Mal nur 5h dauert, mit anderen Sidequests. Das dritte mal ist völlig anderst.
Wenn man zügig spielt, ist man in rund 30-35h fertig.
DIe Story macht es halt. Genau wie bei 33.
Nur dreimal? Kam mir öfter vor, aber okay, glaub das mal^^
Aber gut, dann wars wohl nur pro Chara einmal und zwei Ende konnte man ja mit speichern und Laden ändern.
Jop, die Story macht viel dabei aus.
So ist es, mehrmaliges durchspielen ist auch der komplett falsche Begriff mMn. Im Spiel wird es zwar „Ending“ genannt, aber das trifft für mich nur auf die „Quatsch Enden“ zu.
Das eigentliche Spiel geht einfach weiter.
Großartiges Game der Erfolg sei ihnen gegönnt.
Einfach ein besonderes Spiel. Gut da es auch erfolgreich ist. Sollte man gespielt haben.
Das Spiel ist so unfassbar gut, ich wünschte ich könnte es nochmal zum ersten mal spielen.