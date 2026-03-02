Nier Automata: The Become as Gods Edition: 10 Millionen Verkäufe mit neuem Jubiläumstrailer gefeiert

NieR:Automata hat einen neuen Meilenstein erreicht: über 10 Millionen ausgelieferte und digital verkaufte Einheiten weltweit, wie wir bereits berichtet haben.

Zur Feier dieses Erfolges veröffentlicht Square Enix ein Jubiläumsvideo, das die Geschichte des Spiels noch einmal Revue passieren lässt.

Der Trailer setzt auf eine chronologische Rückschau, die den Weg des Spiels vom überraschenden Release‑Hit zum globalen Phänomen nachzeichnet. Szenen aus den frühen Marketing‑Phasen, ikonische Momente der Kampagne, Fan‑Events, Cosplay‑Highlights und internationale Re‑Releases werden zu einer emotionalen Collage verbunden, die zeigt, wie stark NieR:Automata über die Jahre gewachsen ist.

Im Mittelpunkt steht die besondere Beziehung zwischen Spiel, Community und Kultstatus. Die Präsentation erinnert daran, wie ungewöhnlich der Erfolg dieses Projekts war: ein experimentelles Action‑RPG, das sich dank seiner Themen, seiner Ästhetik und seiner Erzählweise zu einem der einflussreichsten Titel der letzten Dekade entwickelte.

Der Trailer versteht sich nicht als Werbeclip, sondern als Dankeschön – ein Blick zurück auf die Entwicklung, die Resonanz und die anhaltende Bedeutung des Spiels. Die Botschaft ist klar: NieR:Automata ist längst mehr als ein Überraschungserfolg, es ist ein moderner Klassiker, dessen Wirkung weit über seine Verkaufszahlen hinausreicht.

Dazu soll das Franchise weitergehen!