Nier Automata: The Become as Gods Edition: Geschichte wird fortgesetzt

Ein neuer Trailer zum neunten Jubiläum von NieR Automata kündigt die Fortsetzung der Geschichte an.

Seit fast einem Jahrzehnt warten Fans auf einen neuen NieR-Ableger. Nach dem 2017 veröffentlichten NieR Automata folgten lediglich NieR-Replicant, bei welchem es sich um ein Remake des ursprünglichen NieR aus dem Jahr 2010 handelt, und der Free-to-Play-Mobile-Ableger NieR Reincarnation, der 2024 eingestellt wurde.

Nun bestätigt Square Enix in einem Trailer anlässlich des neunten Jubiläums von NieR Automata, dass die mysteriöse Geschichte rund um den Konflikt zwischen von Außerirdischen gebauten Maschinen und den Resten der Menschheit, fortgesetzt wird.

Zudem gab NieR-Schöpfer Yoko Taro in einem Stream bekannt, dass NieR Automata mittlerweile zehn Millionen verkaufte Einheiten erreichen konnte. NieR Replicant steht bei zwei Millionen Verkäufen.