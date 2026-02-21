Nier Automata: The Become as Gods Edition: Geschichte wird fortgesetzt

10 Autor: , in News / Nier Automata: The Become as Gods Edition
Übersicht
Image: Square Enix

Ein neuer Trailer zum neunten Jubiläum von NieR Automata kündigt die Fortsetzung der Geschichte an.

Seit fast einem Jahrzehnt warten Fans auf einen neuen NieR-Ableger. Nach dem 2017 veröffentlichten NieR Automata folgten lediglich NieR-Replicant, bei welchem es sich um ein Remake des ursprünglichen NieR aus dem Jahr 2010 handelt, und der Free-to-Play-Mobile-Ableger NieR Reincarnation, der 2024 eingestellt wurde.

Nun bestätigt Square Enix in einem Trailer anlässlich des neunten Jubiläums von NieR Automata, dass die mysteriöse Geschichte rund um den Konflikt zwischen von Außerirdischen gebauten Maschinen und den Resten der Menschheit, fortgesetzt wird.

Zudem gab NieR-Schöpfer Yoko Taro in einem Stream bekannt, dass NieR Automata mittlerweile zehn Millionen verkaufte Einheiten erreichen konnte. NieR Replicant steht bei zwei Millionen Verkäufen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Nier Automata: The Become as Gods Edition

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 35035 XP Bobby Car Raser | 21.02.2026 - 06:35 Uhr

    Na dann bin ich mal gespannt. 🙂
    Glückwunsch zu den verkauften Einheiten. 🥳
    NieR Automata besitze ich, NieR Replicant dagegen nicht.

    0
  4. Ash2X 317060 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.02.2026 - 08:36 Uhr

    Ich hoffe dieses Mal wird es ein besseres Spiel. Als ich es ein zweites Mal spielen wollte fiel das Gameplay komplett in sich zusammen weil die Basis einfach nicht gut genug war.

    0
  7. Xbox117 50380 XP Nachwuchsadmin 5+ | 21.02.2026 - 09:00 Uhr

    Hab Nier Automata gespielt, war ganz ok.
    Tolle Musik und eine schöne postapokalyptische Welt sind mir in Erinnerung geblieben. Story war wohl nicht so toll, daran erinnere ich mich zumindest nicht mehr.

    0
  9. Ralle89 89100 XP Untouchable Star 4 | 21.02.2026 - 11:17 Uhr

    Habe keinen davon bis jetzt gespielt 😅 wüsste auch nicht ob ich das noch mache kommen genug Zeitfresser und dann wieder und wieder …😮‍💨

    0

Hinterlasse eine Antwort