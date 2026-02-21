Nier Automata: The Become as Gods Edition: Geschichte wird fortgesetzt

Seit fast einem Jahrzehnt warten Fans auf einen neuen NieR-Ableger. Nach dem 2017 veröffentlichten NieR Automata folgten lediglich NieR-Replicant, bei welchem es sich um ein Remake des ursprünglichen NieR aus dem Jahr 2010 handelt, und der Free-to-Play-Mobile-Ableger NieR Reincarnation, der 2024 eingestellt wurde.
Nun bestätigt Square Enix in einem Trailer anlässlich des neunten Jubiläums von NieR Automata, dass die mysteriöse Geschichte rund um den Konflikt zwischen von Außerirdischen gebauten Maschinen und den Resten der Menschheit, fortgesetzt wird.
Zudem gab NieR-Schöpfer Yoko Taro in einem Stream bekannt, dass NieR Automata mittlerweile zehn Millionen verkaufte Einheiten erreichen konnte. NieR Replicant steht bei zwei Millionen Verkäufen.
10 Kommentare
Na dann bin ich mal gespannt. 🙂
Glückwunsch zu den verkauften Einheiten. 🥳
NieR Automata besitze ich, NieR Replicant dagegen nicht.
Muss ich unbedingt noch zocken, nehme ich mir für dieses Jahr vor.
Was ein Spiel….so gut.
Würde mich wirklich über einen Nachfolger freuen
Allein diese melancholische Stimmung… wahnsinn
Ich hoffe dieses Mal wird es ein besseres Spiel. Als ich es ein zweites Mal spielen wollte fiel das Gameplay komplett in sich zusammen weil die Basis einfach nicht gut genug war.
Die Musik war hammer in dem game 👍
Geil, endlich, eins der großartigsten Spiele.
Hab Nier Automata gespielt, war ganz ok.
Tolle Musik und eine schöne postapokalyptische Welt sind mir in Erinnerung geblieben. Story war wohl nicht so toll, daran erinnere ich mich zumindest nicht mehr.
Bier Automata war super, endlich ein Nachfolger.
Habe keinen davon bis jetzt gespielt 😅 wüsste auch nicht ob ich das noch mache kommen genug Zeitfresser und dann wieder und wieder …😮💨