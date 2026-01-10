Nier Automata: The Become as Gods Edition: Livestream mit Serien‑Ikonen angekündigt

Zum neunten Jubiläum von NieR: Automata steht ein neues Community‑Event an, das Fans der Reihe zusammenbringen soll.

Am 20. Februar findet ein lockerer Livestream statt, der die wichtigsten kreativen Köpfe des Projekts vereint und einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Die Runde soll vor allem Erinnerungen, Anekdoten und persönliche Eindrücke aus der langen Entwicklungsreise teilen.

Mit dabei sind Yosuke Saito, Yoko Taro, Keiichi Okabe und Takahisa Taura, also genau jene Personen, die das Spiel mit ihrem unverwechselbaren Stil geprägt haben. Der Stream konzentriert sich vollständig auf Gespräche rund um die Entstehung, die Musik und die kreative Zusammenarbeit, die NieR: Automata zu einem der markantesten Action‑RPGs seiner Generation gemacht hat.

Gleichzeitig wurde klargestellt, dass während des Events keine neuen Spielinformationen präsentiert werden. Der Fokus liegt auf dem Austausch zwischen den Machern und der Community, nicht auf Ankündigungen oder Ausblicken auf zukünftige Projekte.