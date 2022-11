Nier Automata: The Become as Gods Edition: Rollenspiel erreicht 7 Millionen Verkäufe weltweit

Auf dem aktuell in Tokio veranstalteten Automata Fan Festival wurden von Square Enix die offiziellen Verkaufszahlen zu den beiden Action-Rollenspielen Nier Automata und Nier Replicant veröffentlicht. Eine von Fans erhoffte Ankündigung eines neuen Nier-Ablegers blieb hingegen aus.

Das 2017 für Playstation 4 und PC sowie ein Jahr später als The Become as Gods Edition für Xbox One veröffentlichte Nier Automata, welches im Oktober sein Nintendo Switch-Debüt feierte, kommt mittlerweile auf weltweit sieben Millionen Auslieferungen und digitale Verkäufe.

Nier Replicant, das 2021 veröffentlichte Remake zum 2010 erschienenen NIER, konnte in anderthalb Jahren 1,5 Millionen Auslieferungen und digitale Verkäufe verbuchen.