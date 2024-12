Nier Automata: The Become as Gods Edition: Über 9 Millionen Spiele ausgeliefert

Nier Automata, das als Nier Automata: The Become as Gods Edition auch für Xbox erhältlich ist, wurde 9 Millionen Mal ausgeliefert und verkauft.

Die weltweite Auslieferung und die digitalen Verkäufe von Nier Automata haben die 9 Millionen Marke durchbrochen. Nier Automata: The Become as Gods Edition ist ein Action-Abenteuer von Platinum Games. Weitere Informationen gibt es im Nier Automata: The Become as Gods Edition Test.