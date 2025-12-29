Nier Automata: The Become as Gods Edition: Überraschung: Produzent teasert geheimnisvolles Projekt zum 9. Jubiläum

NieR‑Produzent Yosuke Saito hat angekündigt, dass zum neunten Jubiläum von NieR: Automata im kommenden Jahr eine kleine Überraschung vorbereitet wird.
Er erklärt, dass das Team „ein kleines Etwas“ plant, das speziell für das Anniversary gedacht ist. Gleichzeitig bittet er euch darum, die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben, da es sich um ein bewusst kleines Projekt handelt. Dennoch deutet seine Aussage darauf hin, dass die NieR‑Reihe auch 2026 weiter gepflegt und mit neuen Inhalten bedacht wird.
Saito verbindet die Ankündigung mit Neujahrsgrüßen und macht deutlich, dass das Team weiterhin aktiv an der Marke arbeitet. Die Aussage lässt jedoch offen, ob es sich um digitales Bonusmaterial, ein Event, Merchandise oder ein kleines In‑Game‑Projekt handelt.
Bin auf die kleine Überraschung gespannt. 🙂Allerdings muss ich noch Nier Automata: The Become as Gods Edition weiterspielen. 😁
Ich müsste mal überhaupt ein Teil weiter spielen😂 liegt noch auf der pile of shame.
Dasselbe bei mir, die Saga ist jetzt auch nicht so Interessant finde 08/15 Japan Game.
Zu der Zeit war es glaub ich richtig gut, ich habs auf der Arbeit angefangen, aber kommt immer was dazwischen. Was ich aber gezockt habe, hat mir gefallen, mal sehen.
UNBEDINGT SPIELEN!
hab es auch erst letztes Jahr oder so nachgeholt.
Hat mich tief beeindruckt.
Naja ich habs bis zur Mitte ungefähr durch und fand alles so extrem langgezogen, aufgezwungene Kämpfe und wirre Story. Außer dem Kostüm der Heldin war es eher mittelmaß. Deshalb hab ich auch irgendwann die Lust verloren und es bestimmt schon ein paar Jahre nicht mehr angefasst.
Ok, ich habe auf der Playsi auf der Arbeit Nier: Automata und Replicant drauf, mal gucken entweder starte ich es morgen oder Ende der Woche auf der Nachtschicht.
Werde ich mir auf jeden Fall noch kaufen, mal sehen, was sie sich haben einfallen lassen.
Na hoffentlich nicht nur wieder ein Cameo Auftritt…
Bin auf die kleine Überraschung gespannt. Aber ein Grafik Update für Nier Automata ware nice.
Ich erwarte nichts und harre der Dinge
Ich lasse mich einfach überraschen.
Nier Automata gehört zu den besten Games aller Zeiten
Ich bete für einen weiteren Teil.
Das Spiel war einfach gigantisch.