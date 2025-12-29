Nier Automata: The Become as Gods Edition: Überraschung: Produzent teasert geheimnisvolles Projekt zum 9. Jubiläum

Image: Square Enix

NieR‑Überraschung 2026: Produzent Saito teasert geheimnisvolles Projekt zum 9. Jubiläum von Automata.

NieR‑Produzent Yosuke Saito hat angekündigt, dass zum neunten Jubiläum von NieR: Automata im kommenden Jahr eine kleine Überraschung vorbereitet wird.

Er erklärt, dass das Team „ein kleines Etwas“ plant, das speziell für das Anniversary gedacht ist. Gleichzeitig bittet er euch darum, die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben, da es sich um ein bewusst kleines Projekt handelt. Dennoch deutet seine Aussage darauf hin, dass die NieR‑Reihe auch 2026 weiter gepflegt und mit neuen Inhalten bedacht wird.

Saito verbindet die Ankündigung mit Neujahrsgrüßen und macht deutlich, dass das Team weiterhin aktiv an der Marke arbeitet. Die Aussage lässt jedoch offen, ob es sich um digitales Bonusmaterial, ein Event, Merchandise oder ein kleines In‑Game‑Projekt handelt.

  1. Vayne1986 27175 XP Nasenbohrer Level 3 | 29.12.2025 - 13:33 Uhr

    Bin auf die kleine Überraschung gespannt. 🙂Allerdings muss ich noch Nier Automata: The Become as Gods Edition weiterspielen. 😁

    0
  2. Teddofryo 89495 XP Untouchable Star 4 | 29.12.2025 - 13:36 Uhr

    Ich müsste mal überhaupt ein Teil weiter spielen😂 liegt noch auf der pile of shame.

    0
      • Teddofryo 89495 XP Untouchable Star 4 | 29.12.2025 - 15:32 Uhr
        Antwort auf Eisbaer2405

        Zu der Zeit war es glaub ich richtig gut, ich habs auf der Arbeit angefangen, aber kommt immer was dazwischen. Was ich aber gezockt habe, hat mir gefallen, mal sehen.

        0
      • Eisbaer2405 46390 XP Hooligan Treter | 29.12.2025 - 16:35 Uhr
        Antwort auf Wartenaufwunder

        Naja ich habs bis zur Mitte ungefähr durch und fand alles so extrem langgezogen, aufgezwungene Kämpfe und wirre Story. Außer dem Kostüm der Heldin war es eher mittelmaß. Deshalb hab ich auch irgendwann die Lust verloren und es bestimmt schon ein paar Jahre nicht mehr angefasst.

        0
      • Teddofryo 89495 XP Untouchable Star 4 | 29.12.2025 - 16:46 Uhr
        Antwort auf Wartenaufwunder

        Ok, ich habe auf der Playsi auf der Arbeit Nier: Automata und Replicant drauf, mal gucken entweder starte ich es morgen oder Ende der Woche auf der Nachtschicht.

        0
  3. Katanameister 281260 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 29.12.2025 - 13:37 Uhr

    Werde ich mir auf jeden Fall noch kaufen, mal sehen, was sie sich haben einfallen lassen.

    0
  5. EvilGremlin 54940 XP Nachwuchsadmin 6+ | 29.12.2025 - 14:30 Uhr

    Bin auf die kleine Überraschung gespannt. Aber ein Grafik Update für Nier Automata ware nice.

    0
  9. xXCickXx 115190 XP Scorpio King Rang 3 | 29.12.2025 - 16:43 Uhr

    Ich bete für einen weiteren Teil.
    Das Spiel war einfach gigantisch.

    0

