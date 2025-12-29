Nier Automata: The Become as Gods Edition: Überraschung: Produzent teasert geheimnisvolles Projekt zum 9. Jubiläum

NieR‑Produzent Yosuke Saito hat angekündigt, dass zum neunten Jubiläum von NieR: Automata im kommenden Jahr eine kleine Überraschung vorbereitet wird.

Er erklärt, dass das Team „ein kleines Etwas“ plant, das speziell für das Anniversary gedacht ist. Gleichzeitig bittet er euch darum, die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben, da es sich um ein bewusst kleines Projekt handelt. Dennoch deutet seine Aussage darauf hin, dass die NieR‑Reihe auch 2026 weiter gepflegt und mit neuen Inhalten bedacht wird.

Saito verbindet die Ankündigung mit Neujahrsgrüßen und macht deutlich, dass das Team weiterhin aktiv an der Marke arbeitet. Die Aussage lässt jedoch offen, ob es sich um digitales Bonusmaterial, ein Event, Merchandise oder ein kleines In‑Game‑Projekt handelt.