Nier Replicant: Erweiterte Eröffnungssequenz enthüllt

Square Enix veröffentlicht die Eröffnungssequenz von NieR Replicant ver.1.22474487139… mit dem Titel “Attract Movie”. Sie präsentiert die verbesserte Grafik, die neue Sprachausgabe und den neu eingespielten Soundtrack des beliebten Action-RPGs. Das Video zeigt außerdem vielfältige Charaktere in einer dunklen, apokalyptischen Welt. Gemeinsam mit dem Protagonisten machen sich diese auf die spannende Suche nach einem Heilmittel für seine Schwester, die an einer tödlichen Krankheit leidet – eine Suche, die sie alles in Frage stellen lässt.

Die Eröffnungssequenz „NieR Replicant ver.1.22474487139…: Attract Movie ver. NieR Replicant“ ist hier zu sehen:

NieR Replicant ver.1.22474487139… erscheint am 23. April 2021 für PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam). Das Spiel ist von der USK ab 16 Jahren freigegeben.

Zudem gibt Square Enix bekannt, wie wir bereits berichtet haben, dass das von der Kritik gefeierte NieR:Automata zum 4. Jahrestag der Veröffentlichung weltweit mehr als 5,5 Millionen Einheiten verkauft hat.

NieR:Automata wurde in Zusammenarbeit mit PlatinumGames Inc. entwickelt und ist die perfekte Mischung aus Action und Rollenspiel in einer wunderschönen und trostlosen, offenen Welt. Spieler schlüpfen in die Rollen der Androiden 2B, 9S und A2, wenn diese um die Rückeroberung der Erde kämpfen. NieR:Automata Game of the YoRHa Edition ist für PlayStation 4 und PC (Steam) erhältlich. Für Xbox One ist zudem die NieR:Automata BECOME AS GODS Edition erhältlich.