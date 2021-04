Nier Replicant: Yoko Taro glaubt nicht, dass sich Nier Replicant sehr gut verkaufen wird

Creative Director Yoko Taro scheint nicht zu glauben, dass sich Nier Replicant sehr gut verkaufen wird. Zumindest sagt er das in einer Nachricht, die auf der Website von Square Enix für Fans der Serie veröffentlicht wurde. Die Nachricht wurde ursprünglich mit Kritikern geteilt, die das Spiel rezensieren würden.

In der Nachricht erinnert Taro die Fans daran, dass Nier Replicant ein „Versions-Upgrade“ des Originalspiels von 2010 ist und kein Remake eines Remasters. Er ist sich sicher, dass sich das Spiel nicht sehr gut verkaufen würde, da abgesehen von Nier: Automata keines seiner Spiele das jemals tut.

„In den letzten Jahren, wenn ich in der Nähe von Square Enix war, haben sie immer diese greifbare Aura des Enthusiasmus ausgestrahlt, als wollten sie sagen: „Seht her! Nier:Automata (das vorherige Ding, das ich gemacht habe) hat sich gut verkauft, also wird sich Nier Replicant jetzt auch verkaufen“, sagte Taro. „Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Square Enix zu sagen, dass sie sich die Realität genau ansehen sollten. Nur die Namen sind ähnlich und der Inhalt der beiden Spiele ist völlig unterschiedlich, also wird es sich jetzt nicht wirklich gut verkaufen, oder Jungs?“

„Ich meine, komm schon, ich habe es geschafft! Automata zu verkaufen war ein Glücksfall, und all mein anderes Zeug hat sich kaum nennenswert verkauft. Wenn du wirklich so weitermachst und all diese Discs herstellst und sie dann in einem großen Stapel irgendwo in einem Lagerhaus aufbewahrst, ist das einzige, was wir damit machen können, eine gute Partie Frisbee zu spielen. Obwohl, ich meine… das klingt doch nach Spaß und so.“

Es ist ein wenig ungewöhnlich für einen Creative Director, so etwas über sein eigenes Spiel zu sagen, aber Taro ist bekannt dafür, dass er sehr offen ist. Produzent Yosuke Saito hingegen war etwas optimistischer, was die Aussichten des Spiels angeht.

„Wir nennen es ein „Versions-Upgrade“, aber unabhängig davon, was Mr. YOKO sagt, glaube ich persönlich, dass dieser Name dem Qualitätsniveau, das das Team erreicht hat, nicht gerecht wird!“ sagte Saito.

„Abgesehen davon war der große Erfolg von Nier: Automata ehrlich gesagt so etwas wie ein Wunder, also glaube ich nicht, dass wir so viel verkaufen werden. Aber wenn wir nicht eine gewisse Menge absetzen, werden Mr. YOKO und ich gezwungen sein, um die Welt zu reisen und das Spiel aus dem Kofferraum eines Lieferwagens zu verkaufen. Ah, und Mr. Okabe wird auch mitkommen müssen!“

Saito beendete seine Nachricht mit der Bitte an die Fans, die Serie weiterhin zu unterstützen und schloss mit den Worten: „Bitte, alles, nur nicht den Van…“

Nier Replicant ist seit dem 23. April 2021 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.