Nightholme: Studio Ellipsis kündigt PvPvE-Horror-Extraction-Game an

Das neue PvPvE-Horrorspiel setzt auf dynamisches, transformationsbasiertes Gameplay, weitläufige Open-World-Erkundung und ein einzigartiges Erlebnis in jeder Runde!

Das von Branchenveteran Alexandre Amancio geleitete Studio Ellipsis hat sein erstes Spiel angekündigt: Nightholme, ein Multiplayer-PvPvE (Player VS Player VS Environment) Horror-Extraction-Game, das für PC und Konsolen erscheint. I

nteressierte Spieler können sich ab sofort unter nightholme.com anmelden, um eine Chance auf die Teilnahme an den ersten Closed-Beta-Tests im nächsten Jahr zu erhalten, und das Spiel schon jetzt auf Steam ihrer Wunschliste hinzufügen.

In einer vom sogenannten Gloom verseuchten, korrumpierten Fantasy-Welt treten in Nightholme rivalisierende Teams gegeneinander an, verwandeln sich in tödliche, albtraumhafte Kreaturen und kämpfen ums Überleben – gegen andere Spieler ebenso wie gegen NPCs.

Jede Session bietet ein einzigartiges Erlebnis: Spieler wählen einen sogenannten Grimrunner, verbessern ihre Fähigkeiten, besiegen monströse Bosse und überlisten gegnerische Teams in einer sich ständig verändernden offenen Welt voller Risiken, unvorhersehbarer Ereignisse und Konsequenzen.

Die mysteriöse Welt von Nightholme birgt eine tiefgehende Lore – eine Mischung aus kosmischem Horror und klassischen Grusel-Motiven, die auf eine frische und unerwartete Weise neu interpretiert werden.

Wichtige Features:

Strategisches Multiplayer-PvPvE-Gameplay – Spieler stürzen sich in taktische Runs, wählen ihren Grimrunner und entscheiden sich durch das Trinken von Nocturn – einem mysteriösen Elixier, das eine Transformation auslöst – für einen Archetypen. Durch ein flexibles Fertigkeitensystem können sie ihren Spielstil individuell gestalten und jeden Run sorgfältig planen.

– Spieler stürzen sich in taktische Runs, wählen ihren Grimrunner und entscheiden sich durch das Trinken von Nocturn – einem mysteriösen Elixier, das eine Transformation auslöst – für einen Archetypen. Durch ein flexibles Fertigkeitensystem können sie ihren Spielstil individuell gestalten und jeden Run sorgfältig planen. Dynamische Transformationen & taktische Tiefe – Die Transformationsmechanik sorgt dafür, dass sich das Gameplay von Session zu Session drastisch unterscheidet. Spieler verwandeln sich in gegensätzliche Archetypen mit jeweils eigenen Fähigkeiten und Spielstilen. Durch verschiedene Ausrüstungsgegenstände, bestimmte Entscheidungen und sammelbare Upgrades entstehen dabei Synergien. Bosskämpfe & Fortschrittssystem – Spieler stellen sich stetig neuen Herausforderungen, kämpfen gegen Feinde und andere Spieler, bevor sie sich in spektakuläre Bosskämpfe stürzen. Siegreiche Teams werden mit seltenem, mächtigem Loot in Form von Terror Seeds belohnt, die neue, permanente Fähigkeiten für zukünftige Sessions freischalten.

– Die Transformationsmechanik sorgt dafür, dass sich das Gameplay von Session zu Session drastisch unterscheidet. Spieler verwandeln sich in gegensätzliche Archetypen mit jeweils eigenen Fähigkeiten und Spielstilen. Durch verschiedene Ausrüstungsgegenstände, bestimmte Entscheidungen und sammelbare Upgrades entstehen dabei Synergien. – Spieler stellen sich stetig neuen Herausforderungen, kämpfen gegen Feinde und andere Spieler, bevor sie sich in spektakuläre Bosskämpfe stürzen. Siegreiche Teams werden mit seltenem, mächtigem Loot in Form von Terror Seeds belohnt, die neue, permanente Fähigkeiten für zukünftige Sessions freischalten. Open-World-Map & Eventsystem – Nightholme bietet eine atmosphärische Open-World-Stadt voller spontaner Begegnungen und Boss-Events, die es zu erkunden gilt. Jeder Spieldurchlauf wird so zu einem einzigarten Erlebnis.

Nightholme geht über die klassische PvPvE-Formel hinaus und bietet ein intensives, immersives Spielerlebnis mit langfristiger Progression.

„Ein Jahr nach der Gründung unseres Studios freuen wir uns riesig, mit Nightholme unser erstes Spiel vorstellen zu können. Unser Team aus Branchenveteranen und Nachwuchstalenten wollte ein einzigartiges Multiplayer-Horror-Erlebnis schaffen – so furchteinflößend wie unberechenbar – bei dem sich jede Runde wie eine eigene Überlebensgeschichte anfühlt“, sagt Alexandre Amancio, Leiter von Studio Ellipsis und Schöpfer von Nightholme. „Niemand braucht noch ein weiteres generisches Multiplayer-Spiel – mit Nightholme bieten wir Fans von Horror- und Extraction-Games ein frisches, spannendes Erlebnis.“

Mit Stealth und Survival als Grundpfeilern treffen Spieler strategische Entscheidungen, die ihre Erfahrung in dieser dynamischen und gefährlichen Open World formen.

„Wir haben dieses auf Multiplayer ausgerichtete Genre mit einer fesselnden, langfristigen Erzählung angereichert und neue Wege beschritten, indem wir die Horrorelemente unserer düsteren Fantasy-Welt voll ausgereizt haben“, ergänzt Amancio. „Wir können es kaum erwarten, dass Spieler in diese Welt eintauchen, ihren Mut unter Beweis stellen und gemeinsam entdecken, was in den Schatten lauert.“

Das 2024 gegründete Studio Ellipsis besteht aus einem kleinen Team erfahrener Spieleentwickler, die zuvor an Projekten bei namhaften Studios wie Avalanche Studios Group, Bungie, Massive Entertainment – A Ubisoft Studio, Ubisoft Montréal, Ubisoft Paris und Sharkmob gearbeitet haben.

Spieler dürfen sich Anfang nächsten Jahres auf weitere Informationen zu Nightholme freuen, einschließlich der Möglichkeit, an geschlossenen und offenen Betas vor dem Early-Access-Start teilzunehmen.

Den Ankündigungstrailer gibt es hier zu sehen: