Nightscape: Arabisches Abenteuer von den Sternen

Die Mezan Studios freuen sich, bekannt geben zu können, dass Spieler zum ersten Mal Nightscape ausprobieren können. Die erste Demo des atmosphärischen 2,5D-Abenteuers, das von der arabischen Astronomie inspiriert ist und sich derzeit für PC, PlayStation und Xbox in Entwicklung befindet, ist ab sofort auf Steam verfügbar.

In Nightscape erkundet ihr in der Rolle von Layla ein uraltes arabisches Land, in dem ihr mit Hilfe von Sternenkräften versucht, die Sterne wieder an den Himmel zu bringen und euren verschwundenen Vater zu finden.

In einer Odyssee, die von den Sternen und der arabischen Kultur inspiriert ist, erlangt ihr die Fähigkeit, Konstellationskräfte einzusetzen, die es euch erlauben, die Elemente zu manipulieren.

Ruft die Kraft des Windes herbei oder lasst Regen vom Himmel fallen, um eure Umgebung zu manipulieren und Rätsel zu lösen. In Kämpfen mit Monstern müsst ihr euren treuen Bogen einsetzen und die Fähigkeiten des magischen Ziegenkindes nutzen, das euch auf eurem Abenteuer begleitet.

Layla ist eine junge Sternenguckerin, die die Leidenschaft ihres Vaters für die Astronomie geerbt hat. Er ist nach dem mysteriösen Starfall verschwunden.

Vor dir steht eine chaotische Welt und die Möglichkeit, sie wiederherzustellen. Es liegt an dir und deinem Goat-Kid-Begleiter, deinen Witz, deinen Mut und dein Wissen über die Kräfte der Konstellation einzusetzen, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.

„Wir freuen uns sehr darauf, der Welt mit unserer ersten Demo einen ersten Blick auf Nightscape zu gewähren“, so Tony Davis, Leiter der Mezan Studios. „Dies ist eine Gelegenheit für die Spieler, einen Vorgeschmack auf die Spielmechanik der Vollversion zu bekommen und die Atmosphäre zu erleben, die wir schaffen, aber es ist auch sehr wichtig für uns, das Feedback der Spieler zu hören – wir verbessern Nightscape Tag für Tag und zu hören, was die Spieler denken, kann uns nur dabei helfen, sicherzustellen, dass wir diese Aufgabe bestmöglich erfüllen.“

Hier könnt ihr den Demo-Trailer sehen: