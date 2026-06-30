Nightscape: Neuer Story-Trailer zeigt atmosphärisches Abenteuer mit arabischer Mythologie

Mit Nightscape erwartet Spieler noch in diesem Jahr ein atmosphärisches 2,5D-Abenteuer für Xbox, PlayStation und PC. Kurz vor dem geplanten Release haben Mezan Studios einen neuen Story-Trailer veröffentlicht, der weitere Einblicke in die Handlung und Spielwelt gewährt.

Im Mittelpunkt steht Layla, eine junge Sternguckerin, die sich auf die Suche nach ihrem verschwundenen Vater begibt. Inspiriert von der arabischen Astronomie führt das Abenteuer durch eine geheimnisvolle Welt, deren Sternbilder nach einem katastrophalen Ereignis vom Himmel gefallen sind. Mit dem Verschwinden der Sterne gerieten auch ihre Namen in Vergessenheit und die Dunkelheit breitete sich über das Land aus.

Gemeinsam mit ihrem Ziegengefährten macht sich Layla auf den Weg, die Sterne an ihren Platz zurückzubringen und das Schicksal ihres Vaters aufzuklären. Dabei nutzt sie die Kräfte verschiedener Sternbilder, um Elemente wie Wind und Regen zu kontrollieren und Umgebungsrätsel zu lösen.

Der neue Trailer legt den Fokus vor allem auf Dialoge und die erzählerische Atmosphäre des Spiels. Gleichzeitig vermittelt er einen besseren Eindruck von der märchenhaften Welt und den Herausforderungen, die Layla auf ihrer Reise erwarten.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde weiterhin nicht genannt. Fest steht bislang lediglich, dass Nightscape noch 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen soll.