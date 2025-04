Nikoderiko: The Magical World: Director’s Cut fügt visuelle Upgrades hinzu

Knights Peak und VEA Games sind stolz darauf, mit Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut eine verbesserte und erweiterte Ausgabe des beliebten Jump’n’Run-Abenteuers vorzustellen.

Die endgültige Version ist ab sofort für PC und Konsolen erhältlich und bietet ein verbessertes Gameplay, atemberaubende visuelle Upgrades und brandneue Inhalte, die das bisher eindringlichste Nikoderiko-Erlebnis bieten – und das ohne zusätzliche Kosten!

Diese überarbeitete Ausgabe erweitert die lebendige Welt von Nikoderiko um eine brandneue Welt und einen neuen Boss, neue Modi und überarbeitete Mechaniken, die die Spieler erkunden können.

Egal, ob sie die magischen Landschaften zum ersten Mal entdecken oder für eine weitere Reise wieder eintauchen, Fans werden an jeder Ecke neue Überraschungen finden.

Erneut werden die Spieler Niko und Luna, dem abenteuerlustigen Mungo-Duo, bei der Navigation durch atemberaubende Umgebungen helfen, sich mit skurrilen Verbündeten anfreunden und waghalsige Herausforderungen in einem kooperativen Abenteuer voller Herz und Charme annehmen.

„Der Director’s Cut ist mehr als nur ein Update – er zelebriert alles, was Nikoderiko: The Magical World so besonders macht“, sagt Dmitry Smirnov, Creative Director bei VEA Games. „Wir sind begeistert, dass wir unsere Fans mit einem verbesserten Abenteuer überraschen können – mit einer brandneuen Welt, einer reichhaltigeren Erkundung, einem flüssigeren Gameplay und entzückenden neuen Elementen – und das alles als kostenloses Update!“