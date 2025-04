Nikoderiko: The Magical World: Exklusives Interview zum Director’s Cut

Lest hier unser exklusives Interview mit Fragen an Dmitry Smirnov (VEA Games) zum Director’s Cut von Nikoderiko.

Publisher Knights Peak und Entwickler VEA Games kündigten im März Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut an, die finale Version des von Kritikern gefeierten farbenfrohen Jump’n’Run-Abenteuers.

Der Director’s Cut erscheint am 15. April 2025 und bietet verfeinertes Gameplay, verbesserte Grafik und brandneue Inhalte, die sowohl Fans der ersten Stunde als auch Neueinsteiger begeistern sollen. Für uns ein Grund, sich einen Entwickler zu schnappen und ein paar Fragen für euch zu stellen.

Was hat euch dazu bewegt, einen Director’s Cut von Nikoderiko zu entwickeln – und wie unterscheidet er sich vom ursprünglichen Spiel?

Nach der Veröffentlichung haben wir viel Feedback erhalten – einige Spieler wollten mehr Herausforderungen, andere wünschten sich zusätzliche Inhalte oder Verbesserungen bei der Zugänglichkeit. Wir wollten das Spiel nicht einfach nur patchen – wir wollten unserer Community etwas Sinnvolleres bieten. Mit dem Director’s Cut wollten wir uns bedanken und das Spiel auf die nächste Stufe heben.

Der Director’s Cut enthält eine komplett neue geheime Welt, einen neuen Endgegner, einen kompletten Hard-Mode mit Gameplay-Modifikatoren, neue Sprecher und Sprachen, verbesserte Grafik und sogar neue Musik von David Wise. Es ist nicht nur eine verfeinerte Version – es ist eine Feier dessen, was Nikoderiko geworden ist.

Der neue „Hard Mode“ und der invertierte Bildschirm-Modus klingen nach echten Herausforderungen – wie kam es zu diesen Ideen, und was erwartet Spieler dabei genau?

Die Idee kam direkt aus der Community. Viele Spieler liebten die Welt und die Charaktere, wollten aber eine größere Herausforderung im Gameplay. Also dachten wir uns – warum nicht alles auf eine Karte setzen?

Im schweren Modus sind die Level gespiegelt – man spielt sie von rechts nach links, was einfach klingt, aber die Optik, die Positionierung und den Spielfluss komplett verändert. Darüber hinaus verfügt jeder Level über einzigartige Modifikatoren – wie den Stachelzwilling, einen tödlichen Schatten, der deine Bewegungen nachahmt; ein jagendes Fadenkreuz, das dich zu ständiger Bewegung zwingt; eine von Squid Game inspirierte „Freeze and Run“-Mechanik und vieles mehr!

Ihr habt während der Entwicklung von Nikoderiko einige Hürden überwunden – was war rückblickend die größte Herausforderung, und wie habt ihr sie gelöst?

Eine der größten Herausforderungen war das Ausbalancieren des Schwierigkeitsgrads. In den ersten Builds war das Spiel eigentlich zu schwer – sogar für uns als Entwickler! Wir mussten uns überlegen, wie wir die Spieler, vor allem die jüngeren oder die, die neu im Genre sind, richtig ansprechen können, ohne das Spielerlebnis zu verwässern. So kamen wir zu einem sorgfältig abgestimmten Einfachen Modus, einem ausgewogenen Normalen Modus und jetzt – mit dem Director’s Cut – zu einem richtigen Schweren Modus für Veteranen.

Eine weitere große Herausforderung bestand darin, dass wir im Grunde zwei Spiele auf einmal entwickelten – eines in 2D und eines in 3D. Nikoderiko verbindet klassisches Side-Scrolling-Platforming mit 3D-Traversal und Erkundung, und das erfordert jeweils unterschiedliche Pipelines, Tools und Designkonzepte. Es war eine gewaltige Aufgabe, beide Stile zusammenzuhalten – im Gameplay und in der Grafik.

Und natürlich ist es nicht einfach, innerhalb des Jump & Run-Genres Innovationen zu schaffen. Die meisten „spaßigen“ Mechaniken in diesem Bereich sind bereits bekannt und werden eng mit bestimmten Marken assoziiert – Minenkarts, Kanonen und andere – sie alle haben einen gewissen Ballast. In vielen anderen Genres kann man einfach einen Schwertangriff, eine Pistole, eine Schrotflinte oder eine Medikit-Mechanik hinzufügen, ohne dass sofort Vergleiche gezogen werden, aber in 2D-Plattformern wird jede neue Mechanik an den Klassikern gemessen.

Und wir haben unsere eigene Identität gefunden, indem wir unsere einzigartigen Wendungen hinzugefügt haben. Das hat dazu beigetragen, dass Nikoderiko sich frisch und vertraut zugleich anfühlt.

Mit David Wise konntet ihr einen wahren Komponisten-Veteranen ins Boot holen. Wie lief die Zusammenarbeit ab, und was hat er musikalisch zu Nikoderiko beigetragen?

Die Zusammenarbeit mit David Wise war ein wahr gewordener Traum. Seine Soundtracks haben unsere Kindheit geprägt, und wir waren begeistert, als er zu diesem Projekt stieß. Er verstand sofort den emotionalen Ton, den wir anstrebten – unbeschwert, abenteuerlich und einprägsam. Seine Musik verleiht ein Gefühl von Wunder und Nostalgie, das perfekt in das Universum von Nikoderiko passt.

Der visuelle Stil des Spiels erinnert stark an klassische Samstagmorgen-Cartoons – wie sah der kreative Prozess dahinter aus, und wie habt ihr den Spagat zwischen Nostalgie und Innovation geschafft?

Wir wollten, dass sich Nikoderiko wie ein vergessener Zeichentrickfilm anfühlt, den man als Kind gesehen hat – hell, ausdrucksstark und voller Charme. Ursprünglich waren unsere Charaktere eher halb-realistisch, aber frühe Tests haben gezeigt, dass cartoonhaftes, stilisiertes Design das Gameplay viel lustiger und lesbarer macht.

Wir haben uns von klassischen Zeichentrickfilmen, Retro-Kunstwerken und sogar von Kinderbüchern inspirieren lassen. Gleichzeitig haben wir moderne Rendering- und Animationstechniken eingesetzt, um dem Ganzen ein frisches, dynamisches Aussehen zu verleihen. Es ist eine Mischung aus alter Seele und neuer Technik – und wir sind wirklich stolz auf diese Balance.

Du hast mal erwähnt, dass deine Kindheit mit Spielen wie Donkey Kong Country einen großen Einfluss hatte. Wie genau hat sich das in Nikoderiko niedergeschlagen?

Die ursprüngliche Donkey Kong Country-Trilogie hatte einen großen Einfluss – nicht nur auf das Gameplay, sondern auch auf die Atmosphäre. Sie schuf diese üppigen, geheimnisvollen und doch verspielten Welten, die man erkunden und in denen man leben wollte. Dieser Geist hat uns inspiriert, Levels zu erschaffen, die vielschichtig, lebendig und reich an Geheimnissen sind.

Sogar unsere Tierkumpel-Mechanik, die Fahrten mit dem Minenwagen und die Erzählung der Umgebung sind eine direkte Hommage an diese Kindheitserfahrungen – neu interpretiert durch unsere eigene Linse.

Der Wechsel von KI-Begleitern zu einem reinen Couch-Koop-Modus war mutig – was waren die Gründe dafür, und wie hat sich das auf das Spieldesign ausgewirkt?

Wir haben schon früh mit KI-Begleitern experimentiert, aber sie waren uns oft im Weg – buchstäblich. Luna überschnitt sich manchmal mit Niko auf dem Bildschirm, vor allem wenn sie mit dynamischen Objekten interagierte, oder verhielt sich in rasanten Abschnitten unvorhersehbar.

In älteren, eher statischen Jump’n’Run-Spielen konnte diese Art von KI gut funktionieren. Aber Nikoderiko ist ein schneller, dynamischer Action-Plattformer – und wenn man ständig einen KI-Begleiter auf dem Bildschirm hat, fühlt sich das Ganze einfach unübersichtlich an und macht weniger Spaß.

Also trafen wir eine klare Entscheidung: Wir konzentrierten uns auf ein sauberes, reaktionsschnelles Einzelspielererlebnis und boten einen lokalen Koop-Modus für diejenigen an, die die Reise mit uns teilen wollten. Wir haben den Zweispielermodus mit einem Ziel vor Augen entwickelt: purer Spaß. In vielen Haushalten ist der zweite Spieler oft weniger erfahren – manchmal ein jüngeres Geschwisterkind oder ein Elternteil – also haben wir uns darauf konzentriert, es einfach, albern und voller Momente zum gemeinsamen Lachen zu machen.

Es gibt auch spielerische Interaktionen – wie z. B. über den Kopf des Partners zu springen, um ihm einen zusätzlichen Schub zu geben (einfach doppelt springen, wenn man ihn überquert), oder ein Fass zu werfen, das ihn in eine benommene Cartoon-Drehung stürzt. Es ist chaotisch, unbeschwert und sehr vom Geist von NES Chip ’n Dale inspiriert – einfach zwei Kumpel auf einem Abenteuer, die auf die bestmögliche Art und Weise Ärger verursachen 😊

Die Kobolde als Antagonisten wirken charmant und gefährlich zugleich – wie habt ihr ihre Rolle im Spiel entwickelt, und welche Geschichte steckt hinter ihrem Design?

Wir versuchen, alle unsere Figuren so zu gestalten, dass man sie sich als Figur auf den Schreibtisch stellen möchte. Das ist unsere interne Regel – wenn eine Figur nicht „regalwürdig“ ist, ist sie wahrscheinlich noch nicht einprägsam genug.

Bei den Cobrings wollten wir, dass sie lustig anzusehen sind, ein bisschen albern, aber dennoch eine echte Bedrohung darstellen. Jeder von ihnen hat eine eigene Persönlichkeit – ob tollpatschig, übermütig oder einfach nur übermäßig dramatisch – und wir haben ihnen kleine Macken verpasst, die sie auszeichnen.

Gibt es im Director’s Cut geheime Modi oder Easter Eggs, über die du – ohne zu viel zu spoilern – etwas verraten möchtest?

Sagen wir es mal so: Wenn du zu den Spielern gehörst, die gerne Anspielungen entdecken, wirst du in der geheimen Welt eine Menge Spaß haben. In den Bonusbereichen von Welt 8 haben wir einige Anspielungen auf einige legendäre Spiele versteckt, die Fans des Genres sicherlich bemerken werden.

Es gibt auch einige versteckte Umgebungsgeschichten, die auf die Ursprünge bestimmter Bosse hinweisen – zum Beispiel, wie Robo-Kong und Riptor entstanden sind.

Wenn du auf die Reise von Nikoderiko zurückblickst: Was bedeutet dir dieses Projekt persönlich – und was wünschst du dir für seine Zukunft?

Das bedeutet alles. Nikoderiko begann als Traum – und wurde dank eines unglaublichen Teams, Partnern und einer unterstützenden Community zu einem vollständigen Spiel. Es ist ein Liebesbrief an die Spiele, durch die wir uns in dieses Medium verliebt haben, und ein Ausgangspunkt für alles, was als Nächstes kommt.

Ich hoffe, dass das Spiel weiterhin Spielern aller Altersgruppen Freude bereitet – und ich würde gerne eines Tages in diese Welt zurückkehren, mit noch größeren Abenteuern.

Möchtest Du den Lesern von XboxDynasty.de noch etwas mitteilen?

Einfach ein großes Dankeschön – für das Spielen, die Unterstützung und das Teilen des Spiels mit anderen. Wir haben unser ganzes Herz in Nikoderiko gesteckt, und zu sehen, wie es bei den Spielern ankommt, ist das schönste Gefühl der Welt.

Wenn du Plattformer mit Charme, Herausforderung und Persönlichkeit liebst – Director’s Cut ist unser Geschenk an dich. Und wer weiß… vielleicht fängt das Abenteuer ja gerade erst an.