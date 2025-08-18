Nikoderiko: The Magical World: Physische Ausgabe und kostenlose Demo ab 22. August

Nikoderiko: The Magical World – Physische Ausgabe des Director’s Cut & kostenlose Demo ab 22. August.

Publisher Knights Peak und Entwickler VEA Games kündigen heute an, dass die physische Ausgabe von Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut am 22. August offiziell bei großen Einzelhändlern (Amazon) und ausgewählten Fachgeschäften weltweit erhältlich ist.

Spieler können sich die Magie in zwei bezaubernden Editionen nach Hause holen:

Standard Edition – Mit dem kompletten Director’s Cut für PlayStation 5 und Nintendo Switch.

Deluxe Edition – Perfekt für Sammler mit der Vollversion für Xbox Series X|S (einschließlich Xbox One auf Disc), PlayStation 5 und Nintendo Switch sowie

einem exklusiven Artbook mit bisher unveröffentlichten Illustrationen,

dem fesselnden Soundtrack des legendären Komponisten David Wise auf CD.

Die Standard-Edition kostet 34,99 €, die Deluxe-Edition 54,99 €. Die physische Edition kann aktuell noch vorbestellt werden.

Die Director’s Cut-Inhalte sind als kostenloses Update für bestehende Besitzer von Nikoderiko: The Magical World verfügbar. Für Neukäufer ist das Basisspiel inklusive Director’s Cut-Inhalten in allen Editionen verfügbar.

Zusammen mit der physischen Veröffentlichung können Spieler in der Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut Demo einen lebendigen Ausschnitt des Abenteuers erleben:

3 bunte Level – Reise in den Sacred Forest, tauche ein in die Tricky Caves und entkomme Riptors Wut in Snowland

– Reise in den Sacred Forest, tauche ein in die Tricky Caves und entkomme Riptors Wut in Snowland Vollständige Sprachausgabe – Sprachausgabe auf Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, brasilianischem Portugiesisch und Mandarin-Chinesisch

– Sprachausgabe auf Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, brasilianischem Portugiesisch und Mandarin-Chinesisch Verbesserungen des Director’s Cut – Alle visuellen und spieltechnischen Verbesserungen aus dem Director’s Cut sind in der Demo enthalten

Ob alleine, im Couch-Koop-Modus oder unterwegs mit dem Steam Deck können Spieler so Niko und Luna kennenlernen, bevor sie sich auf die magische Reise begeben.

Die Demo wird für PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Xbox PC, GOG und im Epic Games Store verfügbar sein.