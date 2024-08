Nine Sols: Einstufung für Konsolen in Taiwan

Autor:, in / Nine Sols

Der von einem Sekiro inspirierte 2D-Action-Platformer Nine Sols wurde für mehrere Konsolen eingestuft.

Das seit Mai für PC via Steam erhältliche Nine Sols wird offenbar für weitere Plattformen erscheinen.

So wurde der 2D-Action-Platformer kürzlich in Taiwan für Xbox Series X|S, Xbox One, Playstation 4|5, und Nintendo Switch eingestuft.

Über Nine Sols

Nine Sols ist ein geschichtsträchtiger, handgezeichneter 2D-Action-Platformer mit einem von Sekiro inspirierten, ablenkungsorientierten Kampf. Begebt euch auf eine Reise in die östliche Fantasie, erkundet das Land, das einst die Heimat einer uralten außerirdischen Ethnie war, und folgt einem rachsüchtigen Helden auf seiner Suche nach den 9 Sols, den furchterregenden Herrschern dieses verlassenen Reiches.