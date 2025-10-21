Ninja Gaiden 4: Blutige Schnetzelei im offiziellen Launch-Trailer

Mit dem offiziellen Launch Trailer feiert Ninja Gaiden 4 seine weltweite Veröffentlichung. Der neueste Titel der traditionsreichen Actionreihe ist ab sofort für Xbox Series X|S, PC, PS5 sowie über Xbox Cloud Gaming erhältlich und direkt im Xbox Game Pass spielbar.

Der Trailer präsentiert rasante Kampfszenen, präzise Schwertduelle und die für die Serie typische Dynamik, mit der die Spieler in intensive Gefechte eintauchen. Dabei steht die Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe im Mittelpunkt: schnelles, reaktionsbasiertes Gameplay, kombiniert mit moderner Grafik und spektakulären Effekten.

Ninja Gaiden 4 führt die Geschichte des legendären Ninja-Kriegers fort und verbindet klassische Elemente mit neuen Mechaniken, um sowohl Veteranen als auch Neueinsteigern ein forderndes und filmreifes Actionerlebnis zu bieten.

Der Launch markiert einen wichtigen Moment für die Serie, die seit Jahren als Inbegriff für meisterhafte Kampfkunst im Videospiel gilt.