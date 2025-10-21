Ninja Gaiden 4: Blutige Schnetzelei im offiziellen Launch-Trailer

Image: Xbox Game Studios

Die Legende kehrt zurück – Ninja Gaiden 4 entfesselt ultimative Action zum Start!

Mit dem offiziellen Launch Trailer feiert Ninja Gaiden 4 seine weltweite Veröffentlichung. Der neueste Titel der traditionsreichen Actionreihe ist ab sofort für Xbox Series X|S, PC, PS5 sowie über Xbox Cloud Gaming erhältlich und direkt im Xbox Game Pass spielbar.

Der Trailer präsentiert rasante Kampfszenen, präzise Schwertduelle und die für die Serie typische Dynamik, mit der die Spieler in intensive Gefechte eintauchen. Dabei steht die Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe im Mittelpunkt: schnelles, reaktionsbasiertes Gameplay, kombiniert mit moderner Grafik und spektakulären Effekten.

Ninja Gaiden 4 führt die Geschichte des legendären Ninja-Kriegers fort und verbindet klassische Elemente mit neuen Mechaniken, um sowohl Veteranen als auch Neueinsteigern ein forderndes und filmreifes Actionerlebnis zu bieten.

Der Launch markiert einen wichtigen Moment für die Serie, die seit Jahren als Inbegriff für meisterhafte Kampfkunst im Videospiel gilt.

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Drakeline6 172455 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 21.10.2025 - 09:33 Uhr

    Die Schnetzelei ist definitv genial.
    Schön brutal und fühlt sich gut an.
    Die Kamera ist noch etwas Schwammig und die Story schon sehr früh mit Logiklöcher gefüllt.
    Ist aber sowieso nur Nebensache.

    0
  2. Katanameister 225500 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.10.2025 - 09:33 Uhr

    Cooler Trailer, gewohnt brutales Ninja Gaiden Gameplay mit leichten Grafikschwächen.

    0
  3. 20Phoenix 8090 XP Beginner Level 4 | 21.10.2025 - 09:55 Uhr

    Schade, die Szenarien sehen ziemlich langweilig aus im Vergleich zu den alten Teilen.

    0

