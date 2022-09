Ninja Gaiden 4: Entwicklung könnte ausgelagert werden

In einem ausführlichen Interview von VGC sprach Team Ninja über das Ausbalancieren von Ressourcen und über eine mögliche Fortsetzung der legendären Ninja Gaiden-Reihe. Bereits Anfang des Jahres hatte Mr. Yasuda den Fans von Ninja Gaiden großartige Neuigkeiten versprochen, die aber bisher schuldig geblieben ist.

Die Frage kam auf, ob Team Ninja es in Betracht ziehen könnte, ein neues Spiel auszulagern oder an ein jüngeres Team abzugeben.

Yasuda antwortete: „Wir kündigen nichts an, aber diese beiden Ideen klingen nach großartigen Plänen und sind in gewisser Weise beide Möglichkeiten. Das sind beides sehr, sehr vernünftige Ideen für eine mögliche Fortsetzung in jeder Serie, nicht nur Ninja Gaiden. Aber was ich sagen will, ist, wenn wir theoretisch mit einer anderen Firma an einem neuen Ninja Gaiden-Titel arbeiten würden, müssten wir sicherstellen, dass es ein Titel wird, der den Fans wirklich gefällt und ihre Erwartungen übertrifft.“

„Es ist nicht einfach eine Frage von ‚Hey, lasst uns das einfach machen‘: alle Teile müssten zusammenpassen, und es müsste das richtige Team sein… entweder ein jüngeres Team intern oder ein anderes Unternehmen, das wirklich zum Ninja Gaiden Stammbaum passen müsste.“