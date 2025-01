Ninja Gaiden 4: Erste Details zum blutigen Slasher

Die Januar-Ausgabe der Xbox Developer Direct begann direkt mit der Knaller Ankündigung von Ninja Gaiden 4.

Für den ersten neuen Teil der Hauptreihe seit 13 Jahren fanden sich die Entwickler Team Ninja, Koei Tecmo und PlatinumGames zusammen, um mithilfe von Publisher Xbox Game Studios den Fans den Wunsch nach einem neuen Teil zu erfüllen.

Wie die Entwickler in einem ausführlichen Artikel erzählen, wird man die dunkle und düstere Welt der Reihe beibehalten, wenn Spieler in die Rolle des neuen Protagonisten Yakumo schlüpfen.

Yuji Nakao von PlatinumGames umreißt die Story zu Ninja Gaiden 4 und erklärt auch, warum es eine neue Hauptfigur gibt.

„Seit NINJA GAIDEN 3 ist viel Zeit vergangen, und die Spieler finden sich in einem grausam veränderten Tokio wieder. Eines der Hauptthemen dieser Geschichte ist die Rückkehr des Dunklen Drachen, der die Stadt ins Chaos gestürzt hat. Unter diesen beunruhigenden Bedingungen muss Yakumo gegen seine Feinde und den furchterregenden Meister-Ninja Ryu Hayabusa selbst antreten.“

„Da das letzte Spiel schon eine Weile her ist, wollten wir einen neuen Helden, um die Serie für neue Spieler zugänglicher zu machen. Natürlich wollten wir auch, dass langjährige Fans das Spiel genießen können. Deshalb spielt Ryu Hayabusa eine wichtige Rolle in der Geschichte und stellt für Yakumo eine große Herausforderung und einen Meilenstein in seiner Entwicklung dar. Ryu wird im gesamten Spiel auftauchen und spielbar sein, so dass sein Können und seine Präsenz in NINJA GAIDEN 4 deutlich zu spüren sein werden.“