Ninja Gaiden 4: Grafik- oder Performance-Modus mit bis zu 120fps

Image: Xbox Game Studios

120 FPS auf PS5 und Xbox Series X – Ninja Gaiden 4 bietet wählbare Darstellungsmodi für schnellere Action.

Ninja Gaiden 4 wird auf Konsolen die Möglichkeit bieten, zwischen einem Modus mit höherer Bildrate und einem Modus mit verbesserter Grafikdarstellung zu wählen.

Auf Xbox Series X und PlayStation 5 kann das Spiel im 120-FPS-Modus gespielt werden, bei dem visuelle Details zugunsten eines reaktionsschnelleren Spielerlebnisses reduziert werden. Die Xbox Series S unterstützt eine Bildrate von bis zu 60 FPS.

Ninja Gaiden 4 erscheint am 21. Oktober 2025 für Xbox Series X|S, Windows-PC (über Steam und Xbox PC) sowie PlayStation 5. Die Standardversion wird für Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass ab dem Erscheinungstag ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein.

Hier gibt es dazu neues Gameplay für euch:

  1. Katanameister 174520 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 08.08.2025 - 13:51 Uhr

    Bei dem Titel sind hohe FPS sehr wichtig, freue mich schon darauf, vorher wird dann noch der dritte Teil durchgezockt.

  2. Lord Hektor 300610 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 08.08.2025 - 13:53 Uhr

    Sollte ich im Oktober aus irgendeinem Grund Zeit haben und meine aktuellen Games fertig haben, zock ich das 😂.

  3. Drakeline6 162775 XP First Star Silber | 08.08.2025 - 13:57 Uhr

    Ninja Gaiden 2 Black war bis auf eine Stelle kurz vor dem Ende richtig gut.
    Platinum kann Kampfsysteme, hab da richtig lust drauf.
    Und die Preview Berichte sind auch vielversprechend.

  7. LargeHenry 4260 XP Beginner Level 2 | 08.08.2025 - 14:28 Uhr

    Der erste Teil damals hat mir sehr gut gefallen. Die Teile danach habe ich tatsächlich nie gespielt und hatte auch nie das Bedürfnis dazu.

