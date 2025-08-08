Ninja Gaiden 4: Grafik- oder Performance-Modus mit bis zu 120fps

Ninja Gaiden 4 wird auf Konsolen die Möglichkeit bieten, zwischen einem Modus mit höherer Bildrate und einem Modus mit verbesserter Grafikdarstellung zu wählen.
Auf Xbox Series X und PlayStation 5 kann das Spiel im 120-FPS-Modus gespielt werden, bei dem visuelle Details zugunsten eines reaktionsschnelleren Spielerlebnisses reduziert werden. Die Xbox Series S unterstützt eine Bildrate von bis zu 60 FPS.
Ninja Gaiden 4 erscheint am 21. Oktober 2025 für Xbox Series X|S, Windows-PC (über Steam und Xbox PC) sowie PlayStation 5. Die Standardversion wird für Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass ab dem Erscheinungstag ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein.
Hier gibt es dazu neues Gameplay für euch:
Bei dem Titel sind hohe FPS sehr wichtig, freue mich schon darauf, vorher wird dann noch der dritte Teil durchgezockt.
Sollte ich im Oktober aus irgendeinem Grund Zeit haben und meine aktuellen Games fertig haben, zock ich das 😂.
Ninja Gaiden 2 Black war bis auf eine Stelle kurz vor dem Ende richtig gut.
Platinum kann Kampfsysteme, hab da richtig lust drauf.
Und die Preview Berichte sind auch vielversprechend.
Freu mich drauf, das Remake von Teil 2 hat mir gut gefallen
Es sieht SOOOOO gut aus
Auf dieses Spiel freue ich mich.
Der erste Teil damals hat mir sehr gut gefallen. Die Teile danach habe ich tatsächlich nie gespielt und hatte auch nie das Bedürfnis dazu.