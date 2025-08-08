Ninja Gaiden 4: Grafik- oder Performance-Modus mit bis zu 120fps

120 FPS auf PS5 und Xbox Series X – Ninja Gaiden 4 bietet wählbare Darstellungsmodi für schnellere Action.

Ninja Gaiden 4 wird auf Konsolen die Möglichkeit bieten, zwischen einem Modus mit höherer Bildrate und einem Modus mit verbesserter Grafikdarstellung zu wählen.

Auf Xbox Series X und PlayStation 5 kann das Spiel im 120-FPS-Modus gespielt werden, bei dem visuelle Details zugunsten eines reaktionsschnelleren Spielerlebnisses reduziert werden. Die Xbox Series S unterstützt eine Bildrate von bis zu 60 FPS.

Ninja Gaiden 4 erscheint am 21. Oktober 2025 für Xbox Series X|S, Windows-PC (über Steam und Xbox PC) sowie PlayStation 5. Die Standardversion wird für Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass ab dem Erscheinungstag ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein.

Hier gibt es dazu neues Gameplay für euch: