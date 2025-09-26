Ninja Gaiden 4: Herausforderung zum Master-Ninja mit Trainingsmodus

Team Ninja und PlatinumGames haben einen ersten Blick auf das Schwierigkeitsdesign von Ninja Gaiden 4 geworfen und dabei die dynamische Platzierung der Gegner und die aggressive KI vorgestellt, die mit dem Schwierigkeitsgrad skalieren.
Das Spiel bleibt seinen strafenden Wurzeln treu, führt aber gleichzeitig einen neuen Heldenmodus und einstellbare Hilfen ein, die Neulingen den Einstieg in die charakteristischen Hochgeschwindigkeitskämpfe erleichtern.
Ein eigenständiger Trainingsmodus – ein Novum in der Serie – ermöglicht es den Spielern, ihre Fähigkeiten zu verbessern, bevor sie sich in den Kampf stürzen.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn es zu schwer wird, werde ich schnell abbrechen.😅
Ich glaube auf der einfachsten Stufe kommt man gut klar 🙂 hatte bisher noch nie Probleme bei der Reihe. Erst ab Schwer wird es sehr knackig
Im Game Pass werde ich risikofrei probieren.😊
Mag ja keine sehr schwere Spiele und werde Ninja Gaiden 4 im Game Pass mit den einstellbaren Hilfen mal reinschauen. ✌🏻
Ich werds erstmal auf normal versuchen :D:D
Das wird sicher wieder Bock schwer werden 😅.
NG 2 Remake zu Release konnte man auf einfach spielen. denke wird diesmal auch nicht anders sein.
Ich starte auf normal, wenn es zu nervig für mich ist stell ich auf leicht.
Werde auf normal spielen, Ninja Gaiden 2 Black war relativ entspannt in dem Schwierigkeitsgrad, gehe davon aus, dass dies hier auch der Fall sein wird.
Teil 3 Razors Edge hab ich vorgestern und gestern auf Held durchgerusht und das war ein anderes Kaliber, absolut unfair und schwer, wäre auf normal die Hölle gewesen 🤕.