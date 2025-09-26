Ninja Gaiden 4: Herausforderung zum Master-Ninja mit Trainingsmodus

Team Ninja und PlatinumGames haben einen ersten Blick auf das Schwierigkeitsdesign von Ninja Gaiden 4 geworfen und dabei die dynamische Platzierung der Gegner und die aggressive KI vorgestellt, die mit dem Schwierigkeitsgrad skalieren.

Das Spiel bleibt seinen strafenden Wurzeln treu, führt aber gleichzeitig einen neuen Heldenmodus und einstellbare Hilfen ein, die Neulingen den Einstieg in die charakteristischen Hochgeschwindigkeitskämpfe erleichtern.

Ein eigenständiger Trainingsmodus – ein Novum in der Serie – ermöglicht es den Spielern, ihre Fähigkeiten zu verbessern, bevor sie sich in den Kampf stürzen.