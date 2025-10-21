Ninja Gaiden 4: Kampf über den Wolken mit spektakulärem Himmelsevent

Zur Veröffentlichung von Ninja Gaiden 4 inszenierten Team NINJA und Partner ein außergewöhnliches Event, das Gaming-Geschichte schrieb.
Über den nächtlichen Himmel von Miami hinweg flogen zwei Helikopter in Formation – einer trug einen 26 Fuß breiten Bildschirm, entwickelt von Heli-D, der andere beförderte Community-Manager Emmanuel „Master“ Rodriguez und Musiker Swae Lee. Dieses aufsehenerregende Zusammenspiel aus Technik, Musik und Action mündete in einem neuen Guinness-Weltrekord für die größte per Helikopter geflogene Videospielprojektion.
Während unter ihnen die Stadtlichter glitzerten, wurde auf dem riesigen Bildschirm eine Spielszenen-Sequenz mit Yakumo aus dem Raven-Ninja-Clan gezeigt. Der Protagonist kämpfte sich in beeindruckender Detailtreue durch Luftgefechte, begleitet von Swae Lees exklusivem Song Flammable. Das Zusammenspiel aus Live-Performance, digitaler Inszenierung und spektakulärer Kulisse verwandelte den Spielstart in ein unvergessliches Erlebnis, das die Grenzen klassischer Spielevermarktung deutlich überschritt und Ninja Gaiden 4 als spektakulären Meilenstein der Reihe in Szene setzte.
Ok, das ist doch mal eine richtig krasse und kreative Werbeaktion😂😂😂
Dürfte gern Standard werden bei Microsoft.
Nette Aktion, aber man muss wieder mehr Präsenz für die Masse erreichen, ist doch eher ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Krass auf was für Ideen man kommt 😀
das Achievement muss aber im Spiel auch drin sein ^^ dann isses richtig geil..