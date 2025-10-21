Ninja Gaiden 4: Kampf über den Wolken mit spektakulärem Himmelsevent

Zwei Helikopter, ein gigantischer Bildschirm und Swae Lee: Der Launch von Ninja Gaiden 4 bricht Rekorde und definiert Gaming-Promotion neu.

Zur Veröffentlichung von Ninja Gaiden 4 inszenierten Team NINJA und Partner ein außergewöhnliches Event, das Gaming-Geschichte schrieb.

Über den nächtlichen Himmel von Miami hinweg flogen zwei Helikopter in Formation – einer trug einen 26 Fuß breiten Bildschirm, entwickelt von Heli-D, der andere beförderte Community-Manager Emmanuel „Master“ Rodriguez und Musiker Swae Lee. Dieses aufsehenerregende Zusammenspiel aus Technik, Musik und Action mündete in einem neuen Guinness-Weltrekord für die größte per Helikopter geflogene Videospielprojektion.

Während unter ihnen die Stadtlichter glitzerten, wurde auf dem riesigen Bildschirm eine Spielszenen-Sequenz mit Yakumo aus dem Raven-Ninja-Clan gezeigt. Der Protagonist kämpfte sich in beeindruckender Detailtreue durch Luftgefechte, begleitet von Swae Lees exklusivem Song Flammable. Das Zusammenspiel aus Live-Performance, digitaler Inszenierung und spektakulärer Kulisse verwandelte den Spielstart in ein unvergessliches Erlebnis, das die Grenzen klassischer Spielevermarktung deutlich überschritt und Ninja Gaiden 4 als spektakulären Meilenstein der Reihe in Szene setzte.