Ninja Gaiden 4: Legendäre Schwerter Dragon Sword & Takeminakata geschmiedet

Wie ein traditioneller Schmied die Schwerter von Ninja Gaiden 4 zum Leben erweckte!

Für den Start von Ninja Gaiden 4 haben die Entwickler eine außergewöhnliche Kooperation ins Leben gerufen.

In Zusammenarbeit mit dem japanischen Meisterschmied Yuya Nakanishi und der renommierten Masahiro Tantoujou Sword Forge in Kyoto wurden die ikonischen Schwerter der Serie erstmals als echte Waffen erschaffen.

Dabei handelt es sich um Ryu Hayabusas legendäres Dragon Sword sowie um das neue Schwert Takeminakata, das vom Protagonisten Yakumo geführt wird.

Das Dragon Sword gilt im Spiel als traditionsreiche Klinge des Dragon Clan, deren wahre Kraft durch das Eye of the Dragon entfesselt wird.

In Ninja Gaiden 4 erreicht die Waffe als „True Dragon Sword“ ihre volle Stärke und spielt eine entscheidende Rolle im Kampf gegen dunkle Mächte.

Das Takeminakata hingegen ist fest mit dem Erbe des Raven Clan verbunden und nutzt die gefährliche Technik des Bloodbind Ninjutsu, um seine zerstörerische Macht zu entfalten.

Der Entstehungsprozess dieser realen Schwerter dauerte mehrere Monate und erforderte hunderte Stunden akribischer Handarbeit. Jeder einzelne Schritt wurde mit höchster Präzision und Hingabe umgesetzt, um die Waffen nicht nur optisch, sondern auch im Geist ihrer Spielvorbilder lebendig werden zu lassen.

Mit der detailreichen Verarbeitung, den besonderen Verzierungen und der unverwechselbaren Formensprache spiegeln die Klingen die jahrhundertealte japanische Schmiedekunst wider.

Dieses Projekt verbindet Gaming und Handwerk auf eindrucksvolle Weise und macht deutlich, dass die Geschichten von Ninja Gaiden 4 nicht nur virtuell existieren, sondern auch in Form realer Kunstwerke weiterleben. Für Fans stellt die Kooperation ein einzigartiges Erlebnis dar, bei dem Fantasy und Tradition unmittelbar aufeinandertreffen.

Ninja Gaiden 4 erscheint am 21. Oktober 2025 im Xbox Game Pass!