Ninja Gaiden 4: Master Ninja-Modus erhält tiefgreifende Änderungen

Feindverhalten, Platzierung und Angriffsmuster werden für die höchste Schwierigkeitsstufe in Ninja Gaiden 4 komplett neu gestaltet!

In Ninja Gaiden 4 erwartet euch ein deutlich überarbeiteter „Master Ninja“-Modus, der sich spürbar von den bisherigen Schwierigkeitsstufen der Reihe unterscheidet.

Laut Game Director Masakazu Hirayama wird nicht nur die Platzierung der Gegner verändert, sondern auch die Zusammensetzung der Gegnerwellen. Darüber hinaus zeigt die künstliche Intelligenz der Feinde ein neues Verhalten: Sie agieren aggressiver und verfügen über erweiterte Angriffsmuster.

Die Entwickler von Team Ninja haben sich zum Ziel gesetzt, die Herausforderung für erfahrene Spieler zu erhöhen, ohne dabei die Balance des Spiels zu verlieren.

Der Modus richtet sich an Spieler, die bereits mit Titeln wie Bayonetta oder Devil May Cry vertraut und auf der Suche nach einem kompromisslosen Action-Erlebnis sind. Laut Preview-Berichten ist der „Master Ninja“-Modus in Teil 4 besonders gnadenlos und verlangt präzises Timing, tiefes Systemverständnis und schnelle Reaktionen.

Neben der gesteigerten Schwierigkeit bietet Ninja Gaiden 4 auch moderne Zugänglichkeitsoptionen, darunter automatische Blockfunktionen, visuelle Hervorhebungen und konfigurierbare Interface-Elemente. Diese sollen euch als Anfänger helfen, die komplexen Kämpfe besser zu meistern, ohne den Anspruch des Spiels zu verwässern.

Ninja Gaiden 4 erscheint im Herbst 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und ist vom ersten Tag an im Xbox Game Pass erhältlich.