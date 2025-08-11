Ninja Gaiden 4: Master Ninja-Modus erhält tiefgreifende Änderungen

In Ninja Gaiden 4 erwartet euch ein deutlich überarbeiteter „Master Ninja“-Modus, der sich spürbar von den bisherigen Schwierigkeitsstufen der Reihe unterscheidet.
Laut Game Director Masakazu Hirayama wird nicht nur die Platzierung der Gegner verändert, sondern auch die Zusammensetzung der Gegnerwellen. Darüber hinaus zeigt die künstliche Intelligenz der Feinde ein neues Verhalten: Sie agieren aggressiver und verfügen über erweiterte Angriffsmuster.
Die Entwickler von Team Ninja haben sich zum Ziel gesetzt, die Herausforderung für erfahrene Spieler zu erhöhen, ohne dabei die Balance des Spiels zu verlieren.
Der Modus richtet sich an Spieler, die bereits mit Titeln wie Bayonetta oder Devil May Cry vertraut und auf der Suche nach einem kompromisslosen Action-Erlebnis sind. Laut Preview-Berichten ist der „Master Ninja“-Modus in Teil 4 besonders gnadenlos und verlangt präzises Timing, tiefes Systemverständnis und schnelle Reaktionen.
Neben der gesteigerten Schwierigkeit bietet Ninja Gaiden 4 auch moderne Zugänglichkeitsoptionen, darunter automatische Blockfunktionen, visuelle Hervorhebungen und konfigurierbare Interface-Elemente. Diese sollen euch als Anfänger helfen, die komplexen Kämpfe besser zu meistern, ohne den Anspruch des Spiels zu verwässern.
Ninja Gaiden 4 erscheint im Herbst 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und ist vom ersten Tag an im Xbox Game Pass erhältlich.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ein Spiel, das ich ausschließlich dank Edel Pass mal spielen werde. Lange spielen werde ich es vermutlich aber nicht, weil es nicht wirklich meins ist. Eine Chance bekommt es dennoch.
Dachte ich mir bei 2 Blac auch.
Da kam auch noch die verhunzte Steuerung und Kameradrehung dazu.
Und dann hab ichs doch durchgespielt 😀
Ich habe es dann doch abgebrochen.😅
Mir reicht erstmal der mittlere Schwierigkeitsgrad.
Vlt beim 2ten Durchgang wenns spaß macht.
Ich freue mich drauf.
Ich werde da erst einmal passen. Die Gameplay-Demo sieht mir zu hektisch/chaotisch aus und überzeugt mich gerade gar nicht.
Das Spiel hat sehr positive Previews. Wird der nächste Kracher im Game Pass. Und durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade werde ich es auch spielen. Freue mich drauf.
Finde es definitiv gut dass es verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt, ist ja nicht mehr selbstverständlich. Freu mich auf das Spiel
Na mal schauen, ob ich da überhaupt jemals erfahren werde, wie der Modus ist. ^^‘
Ich hab die „neueren“ Ninja Gaiden 1+2 sehr gerne gespielt, aber den Standard-Schwierigkeitsgrad fand ich schon absolut fordernd genug.
Ich freue mich sehr darauf, der erste Durchlauf wird auf normal gezockt, vielleicht versuche ich den schwersten Schwierigkeitsgrad im Zweiten Durchgang dann.