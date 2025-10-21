Ninja Gaiden 4: Medaillenspiegel: Frisch geschnetzelte Wertungen

So sind die ersten Wertungen er Fachpresse für Ninja Gaiden 4 ausgefallen.

Ein neues Highlight ist heute mit Ninja Gaiden 4 im Xbox Game Pass erschienen. Ultimate- und PC Game Pass-Abonnenten dürfen sich in epischen Hack’N‘Slash-Kämpfen austoben und beeindruckende Schlachten austragen.

Den Launch-Trailer zum Spiel von Team Ninja und PlatinumGames haben wir euch bereits heute Morgen gezeigt.

Doch wie sieht es mit den Wertungen der Fachpresse aus?

Im Medaillenspiegel könnt ihr sehen, wie das Spiel bei den Testern ankam. Den Test von XboxDynasty lest ihr übrigens hier.

Ninja Gaiden 4 – Medaillenspiegel

TheSixthAxis 9/10

PlayStation LifeStyle 9/10

COGconnected 9/10

TechRaptor 9/10

MondoXbox 9/10

Xbox Achievements 85 %

XboxEra 8,5/10

GamePro 83/100

XboxDynasty 8,2/10

IGN 8/10

GameSpot 8/10

Shacknews 8/10

Gaming Nexus 8/10

GamingBolt 8/10

Worth Playing 8/10

Push Square 7/10

PlayStation Universe 6,5/10

Wertungen 5/5

Windows Central 4/5