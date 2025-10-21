Ninja Gaiden 4: Medaillenspiegel: Frisch geschnetzelte Wertungen

Ein neues Highlight ist heute mit Ninja Gaiden 4 im Xbox Game Pass erschienen. Ultimate- und PC Game Pass-Abonnenten dürfen sich in epischen Hack’N‘Slash-Kämpfen austoben und beeindruckende Schlachten austragen.
Den Launch-Trailer zum Spiel von Team Ninja und PlatinumGames haben wir euch bereits heute Morgen gezeigt.
Doch wie sieht es mit den Wertungen der Fachpresse aus?
Im Medaillenspiegel könnt ihr sehen, wie das Spiel bei den Testern ankam. Den Test von XboxDynasty lest ihr übrigens hier.
Ninja Gaiden 4 – Medaillenspiegel
- TheSixthAxis 9/10
- PlayStation LifeStyle 9/10
- COGconnected 9/10
- TechRaptor 9/10
- MondoXbox 9/10
- Xbox Achievements 85 %
- XboxEra 8,5/10
- GamePro 83/100
- XboxDynasty 8,2/10
- IGN 8/10
- GameSpot 8/10
- Shacknews 8/10
- Gaming Nexus 8/10
- GamingBolt 8/10
- Worth Playing 8/10
- Push Square 7/10
- PlayStation Universe 6,5/10
Wertungen 5/5
- Windows Central 4/5
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
45 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da steht und fällt es sicher auch damit, wie viel die Tester mit dem Genre anfangen können. Das ist nicht für jeden.
Ich hab eben noch ein eine 5/5 Wertung gelesen. Wie auch immer, ich freue mich schon!
Gebe zwar nicht so viel auf solche Wertungen, aber zumindest ein Reinfall scheint es ja schonmal nicht geworden zu sein. ^^
Wird heute Abend angezockt, freu mich drauf 🙂
Hab den Anfang gespielt und bin schon in love…volles old school Feeling 😄
Scheint ja ganz gut geworden zu sein 👍