Ninja Gaiden 4: Neuer Story-Trailer enthüllt Handlung und Hauptfigur

Im Rahmen der Gamescom 2025 wurde der offizielle Story-Trailer zu Ninja Gaiden 4 veröffentlicht. Darin erhaltet ihr erste Einblicke in die Handlung des kommenden Actionspiels, das am 21. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen soll.

Dazu landet Ninja Gaiden 4 direkt am Tag der Veröffentlichung im Xbox Game Pass!