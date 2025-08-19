Ninja Gaiden 4: Neuer Story-Trailer enthüllt Handlung und Hauptfigur

Im Rahmen der Gamescom 2025 wurde der offizielle Story-Trailer zu Ninja Gaiden 4 veröffentlicht. Darin erhaltet ihr erste Einblicke in die Handlung des kommenden Actionspiels, das am 21. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen soll.
Dazu landet Ninja Gaiden 4 direkt am Tag der Veröffentlichung im Xbox Game Pass!
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das ist eher nichts für mich, denke ich.
Das wird sicher wieder schwer werden 💪.
Das wird eines meiner Highlights dieses Jahr, liebe das schnelle Gameplay.