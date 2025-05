Ninja Gaiden 4: Neues Video enthüllt blutiges Hack & Slash-Gameplay

Ninja Gaiden 4 ist offiziell auf dem Weg und verspricht, das klassische Hack & Slash-Erlebnis mit neuen, blutigen Kämpfen und ultimativen Techniken zu intensivieren.

In einem frischen Ninja Gaiden 4 Gameplay-Video bekommen Fans einen weiteren Einblick in die brutalen Kämpfe, die den Spieler herausfordern werden, seine Ninja-Fähigkeiten bis an die Grenze zu testen. Die Rückkehr von Bloodraven und anderen ikonischen Moves wird sicherlich die Herzen der Fans höherschlagen lassen.

Das neue Ninja Gaiden 4 setzt auf das bewährte, schnelle und anspruchsvolle Kampfsystem, das die Reihe berühmt gemacht hat, und fügt mit verbesserten Techniken und noch intensiveren Kämpfen eine neue Dimension hinzu. Der Titel wird den altbekannten Nervenkitzel von atemberaubend schnellen Schlachten mit ausgeklügelten Moves und Taktiken kombinieren.

Das Ninja Gaiden 4 Gameplay-Video zeigt nicht nur blutige Kämpfe, sondern auch die fesselnde Atmosphäre, die Ninja Gaiden zu einer der beliebtesten Hack & Slash-Reihen gemacht hat. Fans können sich auf ein atemberaubendes visuelles Erlebnis und intensive Bosskämpfe freuen, die eine wahre Herausforderung darstellen.

From Bloodraven form to Ultimate Techniques, NINJA GAIDEN 4 will reignite the warm feeling of challenging hack & slash back in your body. Tag a friend so they can become ninjas too!#NINJAGAIDEN #NINJAGAIDEN4

Wish list – https://t.co/r4rbt1k37N pic.twitter.com/PohibBpRhO

— Team NINJA (@TeamNINJAStudio) May 14, 2025