Ninja Gaiden 4: Offizieller Xbox Podcast liefert exklusive Einblicke aus Tokio

Ninja Gaiden 4: Legacy Evolved – Team Ninja und PlatinumGames sprechen im Xbox Podcast über das große Comeback!

Im neuesten Official Xbox Podcast stand in Tokio alles im Zeichen von Ninja Gaiden 4. Gemeinsam mit Team Ninja und PlatinumGames wurde über die Rückkehr der legendären Reihe gesprochen.

Das Entwicklerteam ging dabei besonders auf die schnellen, herausfordernden Kämpfe ein, die die Serie seit jeher auszeichnen, und erklärte, wie beide Studios ihre Stärken bündeln, um eines der meist erwarteten Spiele des Jahres zu erschaffen.

Neben Einblicken in die Story-Elemente und cineastischen Momenten gaben die Entwickler spannende Details zu Charakteren, Waffen und neuen Gameplay-Systemen preis.

So wurden unterschiedliche Schwierigkeitsgrade mit erweiterten Anpassungsoptionen bestätigt, die es sowohl Serien-Veteranen als auch Neueinsteigern ermöglichen sollen, ihr Erlebnis individuell zu gestalten.

Auch Themen wie die Rolle der Ninja Coins, die Bedeutung für die Speedrunning-Community sowie die Entwicklung spezieller Controller kamen zur Sprache. Zudem wurde darüber gesprochen, wie die Schwerter von Ryu Hayabusa und Yakumo als reale Nachbildungen umgesetzt wurden.

Der Podcast bestätigte außerdem die Optimierung von Ninja Gaiden 4 für den ROG Xbox Ally, wodurch Spieler auch mobil die kompromisslose Action erleben können.

Mit der Zusammenarbeit von Team Ninja und PlatinumGames will das Spiel eine Brücke zwischen klassischer Härte und modernen Gameplay-Ideen schlagen.

Hier gibt es den neuen Podcast für euch: