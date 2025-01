Ninja Gaiden 4: PlatinumGames idealer Partner, laut Team Ninja

An der Entwicklung des neuen Ninja Gaiden 4 arbeiten Team Ninja und Koei Tecmo auch mit PlatinumGames zusammen.

Koei Tecmo Präsident Hisashi Koinuma und Atsushi Inaba, CEO von PlatinumGames, standen bereits in enger Beziehung zueinander, was zur Prüfung einer gemeinsamen Entwicklung führte, wie Fumihiko Yasuda, Head of Team NINJA, in einem Artikel auf Xbox Wire erklärte.

PlatinumGames war somit der ideale Partner mit dem notwendigen Fachwissen. Und mit der Unterstützung von Phil Spencer konnten man den nächsten Schritt angehen.

Yasuda erzählte: „Die Fans haben uns schon lange nach einem neuen NINJA GAIDEN-Spiel gefragt. Der Präsident von Koei Tecmo, Hisashi Koinuma, und der CEO von PlatinumGames, Atsushi Inaba, stehen in enger Beziehung zueinander, was uns dazu veranlasste, eine gemeinsame Entwicklungsarbeit zu prüfen. PlatinumGames verfügte über das Fachwissen, das wir für die Arbeit an NINJA GAIDEN als ideal erachteten, und mit der Unterstützung von Microsofts Phil-san [Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming] waren die drei Unternehmen in der Lage, den nächsten Schritt zur Entwicklung eines brandneuen NINJA GAIDEN zu tun.“

Ninja Gaiden 4 wird im Herbst 2025 für Xbox Series X|S, PC, Xbox Game Pass sowie für PlayStation 5 erscheinen.